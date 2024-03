III JORMED: Dr. Victor Rocha faz palestra sobre câncer de mama na UEMS

Médico Mastologista compartilhou conhecimento com acadêmicos de medicina na noite de sábado

O vereador e médico mastologista, Dr. Victor Rocha fez palestra sobre câncer de mama durante a III JORMED – Jornada de Medicina da UEMS. O evento aconteceu entre os dias 01 e 03 de março no auditório da universidade.

Dr. Victor Rocha compartilhou conhecimentos sobre Tratamento do Câncer de Mama não Metastático. Segundo estimativas do INCA, são esperados no Brasil 74 mil casos novos de câncer de mama em 2024. Além de falar sobre o diagnósticos e tipos de tratamentos, o médico mastologista apresentou também o projeto Casa Rosa que tem revolucionado o diagnóstico precoce e tratamento do câncer de mama por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) aqui em Campo Grande.

A Casa Rosa zerou as filas de espera por consulta em mastologia e de biópsias de mama do Sistema Único de Saúde (SUS). A Casa Rosa foi inaugurada em 11 de novembro de 2021, foi idealizada pelo vereador e médico mastologista Dr. Victor Rocha, com o intuito de oferecer consulta integrada e resolutiva na prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de mama. A paciente faz a consulta com mastologista e realiza seus exames tudo no mesmo local, entrando apenas uma única vez na fila de regulação da Sesau/SUS.

Desde a inauguração até 15 de dezembro de 2023, foram realizados mais de 7,2 mil atendimentos (entre primeira consulta e retorno). Também foram realizados por meio do Projeto Casa Rosa: 2.427 ultrassonografias; 1.172 mamografias; 1.123 biópsias, sendo confirmado 140 pacientes com câncer de mama que já foram encaminhadas para tratamento.

“A Casa Rosa está de casa nova, já estamos atendendo na Santa Casa. Retomamos os atendimentos em 16 de fevereiro. Seguimos com os serviços em mastologia, porém, temos a previsão de oferecer consultas e exames em ginecologia, ginecologia obstetrícia, pediatria e também em urologia. Estamos muito animados com a possibilidade de ampliação de serviços para melhor atender as pacientes de Campo Grande e de todo o MS”, acrescentou.

III JORMED – De acordo com a presidente do Centro do Curso Acadêmico, Beatriz Açami a JORMED, cuja primeira edição ocorreu em 2019, na cidade de Campo Grande – MS, é um evento direcionado a acadêmicos e profissionais da Medicina que buscam aprimorar seus conhecimentos, expandir seu saber científico e se capacitar para oferecer atendimento mais abrangente.

“A participação do Dr. Victor Rocha foi extremamente especial e esclarecedora, pois retiramos nossas dúvidas sobre o tratamento de CA de Mama”, disse Beatriz.

Por meio de palestras e minicursos, o evento tem como objetivo discutir diversos temas atuais e relevantes na área da saúde, voltados para o médico generalista, e fornecer capacitação para a prática médica. Além disso, conta com a participação de palestrantes de renome nacional para discutir esses assuntos. Esta edição da JORMED contou com a expressiva participação de acadêmicos de Cursos de Medicina do Estado e Região e com a apresentação de 34 trabalhos acadêmicos, selecionados pela Comissão Científica para apresentação nas modalidades oral e painel.

“A crescente participação dos acadêmicos e o envolvimento dos mesmos em todos as etapas de criação e desenvolvimento do Evento, que se fortalece a cada edição, nos fazem otimistas e desejosos de que a JORMED cresça ainda mais, atingindo um maior número de Cursos e acadêmicos do país, para que juntos possam fortalecer suas formações e desenvolverem conhecimentos, habilidades e atitudes de profissionais capazes, éticos e humanos”, finalizou a direção do evento.

Com informações Diretoria JORMED e assessoria