Idosa de 82 anos é a nona vítima da Covid-19 em MS este ano

Uma idosa, de 82 anos, residente em Corumbá, é a nova vítima da Covid-19 em Mato Grosso do Sul este ano. Os dados atualizados foram divulgados no novo boletim epidemiológico da SES (Secretaria de Estado de Saúde) nesta semana. Com isso, sobe para 9 o número de vítimas da doença no Estado em 2025.

De acordo ainda com o boletim, a vítima deu entrada no hospital no último dia 22, e a morte registrada no dia 25. Ela apresentava as comorbidades de diabetes e hipertensão.

Além disso, somente neste mês de janeiro foram confirmados 498 casos da covid, sendo 146 apenas na última semana. Durante esse período, Ponta Porã apresentou 20 novos casos, enquanto Dourados e Três Lagoas aparecem logo atrás com 16 e Ivinhema com 12 infectados.

