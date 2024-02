Hospital Cassems comemora 7º transplante de medula óssea e paciente recebe alta

O Hospital Cassems de Campo Grande celebra mais uma conquista significativa no campo da saúde, realizando o 7º transplante autólogo de medula óssea desde a autorização concedida pelo Ministério da Saúde em julho de 2022. A história de sucesso mais recente envolve Pureza Barbosa Coutinho, de 59 anos, diagnosticada com mieloma múltiplo, uma neoplasia patológica que afeta a medula óssea.

Pureza recebeu alta na última terça-feira (30), marcando o final de uma jornada desafiadora que começou com o diagnóstico e tratamento intensivo. O procedimento, conhecido como transplante autólogo, utiliza as próprias células-tronco do paciente, coletadas e reintroduzidas no organismo, representando uma esperança vital para aqueles que enfrentam condições graves como o mieloma múltiplo.

A hematologista e responsável pelo setor de transplante de medula óssea do Hospital Cassems, Soraia Romanini, destacou a importância do procedimento e a consolidação do tratamento. “A dona Pureza é uma vitória muito importante, de consolidação do tratamento feito. Ela passou por quimioterapia e, posteriormente, pelo transplante. Estamos comemorando mais uma etapa do tratamento, e ela continuará em acompanhamento.”

O oncologista Renato Yamada compartilhou a alegria da equipe médica pela conclusão bem-sucedida do transplante. “É um procedimento muito intenso, cheio de desafios, e a felicidade não é só da família, é da equipe também. Para a família, é como um segundo aniversário, uma renovação da vida. O cuidado vai além dos médicos, envolvendo uma equipe multiprofissional que inclui nutricionistas, fisioterapeutas e equipes de enfermagem.”

Pureza expressou sua gratidão pela equipe, descrevendo-os como uma nova família. “Foram dias muito difíceis, muito sofridos. Graças a Deus, vencemos. Na companhia do meu esposo e desta equipe maravilhosa da Cassems, me sinto disposta a começar uma nova vida. Hoje, 30 de janeiro, é meu aniversário, estou fazendo aniversário novamente, 30 de janeiro e 3 de junho.”

O marido, Robson Coutinho, enfatizou a humanização e o acolhimento recebidos durante o tratamento. “Não tenho reclamação de ninguém, equipe médica, enfermeiros, pessoal da limpeza, da cozinha, todos são atenciosos. Não nos sentimos sozinhos, é uma sensação muito boa.”

Alessandro Depieri, Diretor Administrativo do Hospital Cassems de Campo Grande, ressaltou a excelência da equipe e o papel de destaque da unidade no transplante de medula óssea em Mato Grosso do Sul. “O resultado se reflete nos nossos pacientes que saem daqui renovados, com uma vida nova e com transplante muito bem-sucedido. Parabéns a toda equipe, estamos muito felizes pelo 7º transplante que realizamos.”

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: