Hospital Adventista do Pênfigo promove Feira de Saúde em Terenos

No próximo sábado (30), o Hospital Adventista do Pênfigo realizará uma Feira de Saúde no município de Terenos, localizado a 30 km de Campo Grande. Os atendimentos serão oferecidos no Centro Municipal de Múltiplas Atividades (CMMA), no Centro da cidade.

A feira terá início às 15h, contará com a presença de médicos, enfermeiros e autoridades locais e, disponibilizará atendimentos de aferição de pressão arterial, teste de glicemia, teste de aptidão física, massagem antistresse, entre outros.

É recomendado que os interessados levem documentos de identificação, mas na falta deles, não deixará de ser atendido. Também não é necessário apresentar o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com a organização, a ideia da Feira de Saúde é conscientizar a população para o uso de 8 remédios naturais, como a água, a luz solar, sono reparador, exercício físico, alimentação saudável, entre outros.

Como não se trata de uma consulta e sim palestras de orientação para a prevenção de doenças através de hábitos saudáveis, não há distribuição de senhas e, à medida em que as pessoas vão chegando, serão atendidas e cedendo lugar para os demais.

Feira de Saúde

As feiras de saúde são uma tradição dos Hospitais Adventistas espalhados pelo Brasil. Aqui em Campo Grande, o hospital já promoveu diversas feiras, com exceção do período intenso da pandemia de Covid-19.

Ao logo do ano a instituição realiza ao menos três feiras, que podem ser feitas em Campo Grande e nas cidades vizinhas, como é o caso de Terenos.

A feira é organizada em stands e sempre recebe muitos participantes. Cada stand atende em média de 20 a 30 pessoas por vez. A expectativa é atender em média, 500 pessoas, na edição de Terenos!

