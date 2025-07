Hospitais universitários de MS realizam mutirões de cirurgias e exames neste sábado para reduzir filas do SUS

Dia E mobiliza unidades de Campo Grande e Dourados com 243 atendimentos; ação faz parte de esforço nacional com 9,5 mil procedimentos em um único dia

Neste sábado (5), os hospitais universitários de Mato Grosso do Sul entram em uma mobilização nacional para acelerar o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Em Campo Grande e Dourados, estão previstos 243 procedimentos ao longo do dia, entre cirurgias eletivas, consultas e exames especializados.

No Hospital Universitário da UFMS (Humap), na capital, serão feitos 169 atendimentos, incluindo 20 laqueaduras tubárias, 60 tomografias de abdome, 60 ultrassons, 14 biópsias de tireoide e 15 ecocardiogramas transtorácicos. Já no Hospital Universitário da UFGD, em Dourados, o mutirão prevê 30 cirurgias, 30 consultas ambulatoriais, 20 exames de ultrassonografia (entre articulações e abdome), além de 16 endoscopias, duas colonoscopias e seis eletrogastrografias.

A ação integra o “Dia E”, iniciativa que envolve simultaneamente os 45 hospitais universitários federais ligados à Rede Ebserh. A expectativa é realizar, em todo o país, cerca de 9.500 procedimentos em um único dia, com apoio de mais de 2 mil profissionais da saúde, entre médicos, residentes, técnicos e enfermeiros.

O mutirão faz parte do projeto “Ebserh em Ação”, criado em 2025 para enfrentar o acúmulo de demandas por cirurgias e exames no sistema público de saúde. Além de agilizar o acesso da população, a iniciativa também funciona como espaço de formação prática para estudantes e residentes dos cursos da área da saúde. Desde o início do ano, 166 mutirões já foram realizados na rede.

