Fumacê passa por Noroeste, MAP, Caiobá, Batistão e Aero Rancho nesta sexta (13)

Aplicação contra o Aedes aegypti ocorre das 16h às 22h e pode ser suspensa em caso de chuva, vento ou neblina

O combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya, será reforçado em cinco bairros de Campo Grande nesta sexta-feira (13) com a aplicação do inseticida por meio do serviço de ultrabaixo volume (UBV), conhecido como fumacê.

As equipes da Gerência de Controle de Endemias Vetoriais, ligada à Secretaria Municipal de Saúde, devem circular das 16h às 22h pelas ruas dos bairros Noroeste, Maria Aparecida Pedrossian, Caiobá, Batistão e Aero Rancho.

Confira as ruas atendidas:

Para que o inseticida tenha maior alcance, a orientação é que moradores mantenham portas e janelas abertas durante a passagem do veículo, permitindo que o produto atinja locais onde os mosquitos costumam se abrigar.

A aplicação pode ser adiada ou cancelada em caso de chuva, ventos fortes ou neblina, condições que comprometem a dispersão do inseticida.

O produto atinge principalmente os mosquitos adultos, sobretudo as fêmeas, responsáveis pela transmissão das doenças. Outras espécies também podem ser afetadas, o que exige aplicação controlada.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram