Fumacê amplia o combate a dengue em sete bairros da Capital

Com objetivo de conter a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, a prefeitura de Campo Grande por meio da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), promove mais uma etapa do serviço de borrifação ultra baixo volume (UBV), popularmente conhecido como fumacê.

Nesta segunda-feira (26), as equipes de Endemias irão intensificar a desinfecção nos bairros s Vila Nasser, Nova Campo Grande, Núcleo Industrial, Jardim Panamá, Vila Popular, Santo Amaro e São Conrado.

Nos locais haverá equipes da CCEV (Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais) da Sesau, que seguirá um itinerário previamente estabelecido.

De acordo com a Sesau, as equipes irão percorrer todas as ruas dos bairros com velocidade reduzida, para que o veneno seja amplamente difundido. Para garantir a eficácia do inseticida, é necessário manter as portas e janelas abertas, assim o veneno consegue atingir locais onde há maior probabilidade de estarem os mosquitos.

O fumacê atinge os mosquitos adultos, preferencialmente as fêmeas, maiores transmissoras das doenças. Contudo, há probabilidade de que outras espécies sejam atingidas, por isso a aplicação do veneno é criteriosa.

Serviço:

A borrifação será realizada a partir das 16h, com previsão de término às 22h.

