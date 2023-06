Fratelo tenta mudar realidade do paciente com doenças hepáticas

Fruto da iniciativa do médico Gustavo Rapassi, especialista em Transplante de Fígado e Cirurgia de Fígado, Pâncreas e Vias Biliares, a Fratello Transplantes é uma associação que tem o propósito de transformar Mato Grosso do Sul onde o paciente com problemas hepaticos possam ter desde o tratamento ambulatorial até o pós-operatório passando pelo transplante.

Não é segredo para ninguém que a doação de órgãos salva milhares de vidas todos os anos e em Mato grosso do Sul é do interesse do Ministério da Saúde dotar o estado de um sistema que permita o atendimento de pacientes com necessidade de transplante. O problema é que a responsabilidade é do estado e nunca as autoridades manifestaram interesse em investir na montagem de uma estrutura hospitalar que possibilite esse atendimento.

Desde que formou-se em Medicina em Dourados e foi para São José do Rio Preto, Gustavo Rapassi tinha um projeto de retornar a MS e implantar o Programa que é dos mais bem sucecedidos na cidade de Sorocaba em São Paulo onde ele realizou sua especialização. Como Mato grosso do Sul é o estado mais fornece órgãos para transplantes no país torna-se ideal para implantação deste programa. desde que passe a contar com equipes de rastreio, retirada de órgãos e também o rastreio e busca ativa de pacientes.

Ao retornar ao estado em 2021 Gustavo deu início a luta pela implantação do Programa, procurando apoio do estado e de hospitais interessados em implanta-lo o que aconteceu somente quando a direção do Hospital do Pênfigo. Efetivamente em janeiro de 2022 foi implantado o Ambulatório que em pouco mais de um ano já prestou atendimento a 34 pacientes encaminhando 17 para que fossem submetidos ao transplante que tiveram uma sobrevida de 100%.

“Nós recebemos o paciente com problemas hepáticos e realizados todo o tratamento até o pré-operatório quando ele é encaminhado para Barretos e depois também realizamos o atendimento pós-operatório”. Afirmou Gustavo Rampassi assegurando que desde novembro o Hospital do Pênfigo já está credenciado junto ao Ministério da Saúde pude para a retirada de órgãos.

Dificuldades

A crianção da Fratello, conforme afirmou Gustavo veio para preencher as falhas do setor público pois deverá levar conhecimento para a população sobre as doenças hepáticas e , angariar fundos, promover treinamento de pessoal da área de saúde e importar outras modalidades de transplantes e atendimento ao paciente além de investir em orientação e levar assistência a população de um modo geral.

“Há muito desconhecimento e preconceito em relação a sintomas que levam a cirrose que é a principal doença que leva o paciente a ter a necessidade de ser submetido a um transplante”, afirmou Rampassi. de acordo com o médico são quatro grupos de pacientes com doenças hepáticas: Aqueles com hepatites virais, o alcoolismo, com Gordura no sangue e aquelas com doenças autoimunes.

