Fim de Ano: Farmacêuticos alertam sobre cuidados com a saúde

Com a chegada do Natal e do Ano Novo, o uso de medicamentos por conta própria costuma aumentar durante as festividades. No entanto, a automedicação pode trazer sérios riscos à saúde. O CRF-MS (Conselho Regional de Farmácia do Mato Grosso do Sul) reuniu orientações importantes que ajudam a preservar a saúde da população.

É comum que algumas pessoas usem medicamentos sem a devida orientação ou recorram a remédios de conhecidos. No entanto, essa prática é perigosa e os riscos podem ser extremamente prejudiciais para quem busca tratamento sem a supervisão de um profissional especializado.

De acordo com a presidente do CRF-MS, Daniely Proença, a população pode adotar práticas simples no dia que ajudam a aproveitar o fim de ano com muita saúde, qualidade de vida e uma agenda de entretenimento saudável. Ela destaca algumas:

1. Evite tomar medicamentos sem prescrição: Muitas pessoas recorrem a medicamentos sem orientação profissional para aliviar sintomas como dor de cabeça ou desconforto digestivo. Sempre consulte um farmacêutico ou médico antes de iniciar qualquer tratamento.

Cuidado com os remédios da “vovó”: Receitas caseiras e remédios antigos podem parecer inofensivos, mas podem ter interações perigosas com outros medicamentos que você esteja tomando. Não subestime esses riscos!

Informe-se sobre interações medicamentosas: Se você estiver tomando vários medicamentos, verifique se eles não interagem entre si. O farmacêutico pode ajudar a identificar possíveis riscos.

Não exagere nas dosagens: Em momentos de dor ou desconforto, é comum querer aumentar a dose do medicamento para obter alívio mais rápido. Isso pode ser perigoso e levar a efeitos colaterais graves.

Desconfie de publicidade enganosa: Anúncios de medicamentos que prometem curas rápidas podem ser tentadores, mas nem sempre são seguros. Sempre busque informações em fontes confiáveis.

Cuidado com o àlcool: O consumo excessivo de álcool nas festas pode interagir negativamente com medicamentos, aumentando os efeitos colaterais ou diminuindo a eficácia do tratamento.

Priorize o autocuidado: Em vez de recorrer à automedicação, busque alternativas saudáveis para lidar com o estresse das festas, como exercícios físicos, meditação ou momentos de lazer.

Mantenha um estoque organizado de medicamentos: Verifique a validade dos medicamentos que você possui em casa e descarte aqueles que estão vencidos ou que não são mais necessários.

Consulte sempre um profissional: Se você tiver dúvidas sobre algum sintoma ou medicamento, não hesite em procurar um farmacêutico ou médico para obter orientações adequadas.

Eduque-se e informe outros: Compartilhe essas dicas com amigos e familiares para promover um uso consciente e seguro de medicamentos durante as festas.

Ainda de acordo com a presidente do CRF-MS Daniely Proença, “neste final de ano, cuide da sua saúde e evite os riscos da automedicação. Nós farmacêuticos estamos todos os dias ao lado da população promovendo a orientação, atendimento, conscientização e o principal: oferecendo o nosso conhecimento técnico a todos”, destaca a presidente ao reforçar que a população procure sempre o “farmacêutico mais perto de você”.

Com Informações da assessoria de comunicação do CRF-MS