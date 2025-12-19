Feriados de fim de ano alteram funcionamento da Casa da Saúde; confira

Usuários devem se programar para retirada de medicamentos antes do período festivo

A Casa da Saúde Carlos Alberto Jurgielewicz terá o atendimento ao público alterado em razão dos feriados e pontos facultativos de fim de ano. Não haverá expediente na unidade nos dias 24, 25 e 26 de dezembro de 2025, bem como em 31 de dezembro de 2025 e 1º e 2 de janeiro de 2026.

Diante do feriado prolongado, a SES orienta que os usuários antecipem a retirada dos medicamentos até terça-feira, 23 de dezembro, no caso do Natal, e até terça-feira, 30 de dezembro, em relação ao feriado de Ano Novo, a fim de evitar prejuízos à continuidade do tratamento.

A Casa da Saúde Carlos Alberto Jurgielewicz é responsável pela dispensação de medicamentos disponibilizados pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

Para renovação de solicitações, dispensação de medicamentos e atendimento de protocolo – primeiro cadastro – o horário de atendimento será das 7 horas às 16 horas, com distribuição de senhas das 7 horas às 15h30.

O funcionamento normal da unidade será retomado conforme o calendário oficial do Governo do Estado após os períodos de ponto facultativo e feriados, na segunda-feira, 5 de janeiro de 2026.

Serviço

A Casa da Saúde Carlos Alberto Jurgielewicz está atendendo em sua nova sede, localizada a rua Dom Aquino, 1.789, Centro, em Campo Grande.