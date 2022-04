Farmácias do Paraná registram faltas de medicamentos

Em todo o país, diversos remédios estão registrando falta, em especial os usados em casos de doenças respiratórias. Analgésicos, antialérgicos e antibióticos estão na lista.

Em Londrina, cidade do norte do Paraná, após o aumento dos casos da Covid-19 no mês de janeiro, medicamentos como antibióticos, analgésicos, e remédios para sintomas gripais foram muito procurados e com isso, as farmácias tiveram dificuldades para repor esses remédios.

Segundo a indústria farmacêutica, a falta de matéria prima e das embalagens são os principais motivos para a dificuldade de produção dos medicamentos. A dificuldade de importação de insumos, devido à guerra entre Ucrânia e Rússia, o lockdown na China e os movimentos de protestos de trabalhadores em portos e aeroportos, também são um fatores que contribuem para o problema.