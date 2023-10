Evento “Roda Moinho Humanizado – Saúde Única” promove conscientização em Corumbá

No próximo sábado, 28 de outubro, a Secretaria Municipal de Saúde participará do evento “Roda Moinho Humanizado – Saúde Única,” a ser realizado no Porto Geral, a partir das 16h30. Esta ação tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da prevenção e cuidados abrangendo a saúde humana, a saúde animal e a saúde ambiental.

O evento contará com uma variedade de atividades, incluindo meditação, musicalização, expressão corporal e zumba. Além disso, serão oferecidos serviços de aferição de pressão e glicemia para a comunidade. Uma roda de conversa abordará temas relacionados ao meio ambiente, cuidados com os animais e orientações sobre a utilização de serviços de saúde.

Esta iniciativa é uma realização do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, em parceria com o Instituto Moinho Cultural Sul-Americano. A Prefeitura Municipal de Corumbá também se une a essa causa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, Vigilância em Saúde, Fundação de Turismo do Pantanal, Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá, Instituto do Homem Pantaneiro, MS Pantanal e Sanesul. O evento conta ainda com o apoio cultural do Governo do Estado e FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), bem como o Instituto Cultural Vale.

A abordagem da “Saúde Única” foi instituída em 2008 por iniciativa da Organização Mundial da Saúde (OMS), da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) e da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO). O principal objetivo desse termo é promover a integração dos três pilares da saúde, a fim de tomar decisões mais eficazes em relação à saúde, abordando a interligação entre saúde humana, saúde animal e saúde ambiental.

A perspectiva da Saúde Única reconhece a estreita relação entre o ambiente, as doenças em animais e a saúde humana. Ela enfatiza que a chave para a saúde humana está no equilíbrio dos ecossistemas e na conservação da biodiversidade. A prevenção de doenças é um dos principais enfoques dessa abordagem, promovendo soluções que visam o bem-estar humano, animal e do planeta.

Com informações da Prefeitura de Corumbá