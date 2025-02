Estoque de sangue preocupa Hemosul, que intensifica busca por doações de plaquetas antes do Carnaval

O Hemosul de Campo Grande está em alerta com a queda no número de doações de sangue às vésperas do Carnaval. Para evitar desabastecimento, principalmente de plaquetas, o banco de sangue reforça a necessidade de doações até sexta-feira (1º). Atualmente, o ideal seria receber 150 doações diárias, mas a média tem ficado em torno de 100, número considerado baixo para atender a demanda hospitalar.

“A gente precisa de plaquetas de todos os tipos sanguíneos, principalmente agora no Carnaval. Se alguém doar na sexta, teremos plaquetas só até terça-feira”, explica a coordenação do Hemosul, destacando que esse componente do sangue tem validade de apenas cinco dias úteis. No último fim de semana, foram realizadas 100 coletas, mas já na segunda-feira o estoque estava zerado.

A Santa Casa, maior hospital de Mato Grosso do Sul, também enfrenta dificuldades e está com baixo estoque dos tipos O positivo e O negativo.

Confira os horários de atendimento

Para aumentar as doações, o Hemosul realiza uma campanha no interior do Estado, mas a coleta de plaquetas tem sido um desafio. Além disso, o consumo de bebidas alcoólicas neste período reduz o número de doadores aptos.

A unidade da Capital estará aberta no sábado (2) e na segunda-feira (3). Na terça-feira (4), não haverá atendimento, mas na quarta-feira de Cinzas (5), o Hemosul reabre a partir das 13h.

Os interessados em doar podem procurar o Hemosul da avenida Fernando Corrêa da Costa, respeitando os requisitos básicos para doação de sangue.

Por Roberta Martins