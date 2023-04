EscolaGov realiza debate sobre Transtorno do Espectro Autista em apoio ao Abril Azul

A fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul (EscolaGov) estará realizando nesta terça – feira (25 de abril), às 15 horas, uma live sobre a conscientização do Transtorno do Espectro Autista, intitulada “Autismo – do diagnóstico ao cuidado” que será mediada pela orientação da da médica Neuropediatra, Maria José Maldonado, e da Helenice Duarte, mãe de uma criança com autismo.

Realizada em parceria com a Fertel (Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas de Rádio e TV Educativa de Mato Grosso do Sul) a live será transmitida pelo Youtube, com o objetivo de debater as questões que giram em torno do transtorno e como é o cotidiano das pessoas que convivem com o TEA.

A neuropediatra afirma que a muitos preconceitos que permeiam a temática do TEA, incluindo:

Autismo é uma doença: O autismo não é uma doença e não pode ser curado. É um transtorno do desenvolvimento neurológico que afeta a comunicação, o comportamento social e a interação com outras pessoas.

Autistas não têm emoções: Pessoas com autismo têm emoções como qualquer outra pessoa, mas podem ter dificuldade em expressá-las ou compreender as emoções dos outros.

Autistas são todos iguais: O autismo é um espectro e afeta cada pessoa de maneira diferente. Algumas pessoas podem ter habilidades excepcionais em determinadas áreas, enquanto outras podem ter dificuldades severas em outras áreas.

Autistas não conseguem se comunicar: Embora as pessoas com autismo possam ter dificuldades na comunicação, isso não significa que elas não possam se comunicar. Algumas pessoas com autismo se comunicam de maneira não verbal, enquanto outras usam a fala ou a escrita.

Autistas são perigosos: Esta é uma ideia falsa e perigosa. Pessoas com autismo não são mais propensas a serem violentas do que outras pessoas. Na verdade, as pessoas com autismo podem ser mais vulneráveis à violência e à exploração devido a suas dificuldades de comunicação e interação social.

Abril Azul

É importante combater esses preconceitos e conscientizar as pessoas sobre o TEA e como elas podem apoiar e incluir as pessoas com autismo em suas comunidades. Por este motivo, em 2007, A Organização das Nações Unidas (ONU), criou o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo que é comemorado durante todo o período de Abril para ajudar a promover o diagnóstico precoce. O Abril Azul é importante porque é uma campanha de conscientização sobre o Espectro Autista (TEA), que afeta milhões de pessoas em todo o mundo.

A conscientização sobre o TEA pode ajudar a garantir que as pessoas com autismo recebam o apoio e os recursos de que precisam para alcançar seu pleno potencial.

Além disso, a campanha Abril Azul também serve como uma oportunidade para as pessoas aprenderem mais sobre o autismo e como podem ajudar a promover a inclusão e a aceitação das pessoas com autismo em suas comunidades. Em última análise, o Abril Azul é uma oportunidade para todos nós refletirmos sobre a importância da diversidade e da inclusão em nossas vidas e sociedade.

Serviço

Live Autismo – do diagnóstico ao cuidado

Data: 25 de abril de 2023 – 15 horas

Transmissão: Youtube EscolaGov – https://youtube.com/@EscolagovMS_Oficial

