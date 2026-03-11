Equipe técnica da Sesau visita Humap para conhecer novos espaços e fortalecer diálogo sobre convênio

Na terça-feira, 10 de março, o Humap-UFMS/Ebserh (Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian da UFMS) recebeu a visita de representantes da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) em uma agenda institucional voltada à apresentação dos novos espaços inaugurados no hospital e ao fortalecimento do diálogo sobre a atualização do convênio entre as instituições.

Participaram da visita Cosme Sampaio, gerente de Regulação Hospitalar; Evenen Campos, chefe da Divisão de Consultas e Exames Especializados; Sayuri Ogiwara, chefe da Divisão de Controle e Avaliação; Thiago Maksoud, gerente de Pactuação, Controle e Avaliação; Dra. Bruna Carolina, chefe da Divisão dos Leitos Eletivos; Dra. Maria Carolina, chefe da Divisão dos Leitos de Urgência; e Dra. Carolina Jorge, médica supervisora.

Durante o encontro, os representantes da Sesau puderam conhecer de perto as melhorias estruturais e os espaços recentemente inaugurados no hospital, compreendendo melhor a capacidade instalada e os fluxos assistenciais do Humap.

A visita também integra o processo de diálogo entre o hospital e o município para a negociação do novo convênio de prestação de serviços.

Segundo o gerente administrativo do Humap, Carlos Coimbra, a aproximação entre as equipes técnicas é fundamental para alinhar as expectativas e necessidades assistenciais.

“Na última quinta-feira estivemos na Sesau discutindo pontos relacionados ao convênio. Na ocasião, surgiu a oportunidade de convidar a equipe técnica para conhecer a estrutura do hospital. A ideia foi justamente criar uma sintonia entre aquilo que defendemos nos ajustes do convênio e a estrutura física que o Humap possui para atender a população”, destacou.

A iniciativa reforça o compromisso do hospital com o diálogo institucional, a integração com a rede municipal de saúde e a busca constante por melhorias na assistência prestada aos usuários do SUS (Sistema Único de Saúde).

Sobre a Ebserh

O Humap -UFMS faz parte da Rede Ebserh desde dezembro de 2013. Vinculada ao MEC (Ministério da Educação), a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 45 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do SUS ao mesmo tempo em que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação