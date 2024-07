Em novo endereço, Casa da Saúde inicia atendimentos na primeira quinzena de agosto

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) confirmou ao Jornal O Estado, que o novo endereço da Casa da Saúde está localizado na rua Dom Aquino, 1789 e fica a três quadras da Praça Ary Coelho, região central com o maior fluxo de ônibus de Campo Grande. Além da mudança, alteração no atendimento é outra novidade para os pacientes. No prédio novo, haverá a distribuição das senhas, mas, durante o atendimento individual, o mesmo servidor que dará assistência também fará a dispensa dos remédios. Assim, diminui-se um passo no atendimento que, anteriormente, contava com a etapa da farmácia.

Com 31.075 pacientes ativos no Estado, a Casa da saúde realiza de 350 a 400 atendimentos por dia. A nova estrutura, também planejada para atender o fluxo de pessoas que procuram atendimento, encontra-se na fase final, na qual estão sendo instalados os condicionadores de ar, os móveis e a identidade visual do prédio.

Em setembro de 2023, a SES (Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul) informou a mudança de maneira provisória da Casa da Saúde para o Centro de Convenções Albano Franco, em Campo Grande. A Casa da Saúde fornece medicamentos disponibilizados pelo SUS (Sistema Único de Saúde) e de ação judicial. Após a avaliação do antigo prédio (Escola Riachuelo) e constatada a inviabilidade de reforma, a Casa da Saúde precisou mudar de forma emergencial para o Centro de Convenções Albano Franco.

Por Ana Cavalcante