Dr. Victor Rocha recebe vereadora Rosa de Amambai

O vereador e médico mastologista, Dr. Victor Rocha (PSDB) recebeu a vereadora Rosa da Saúde (PSDB) de Amambai na Casa Rosa. A parlamentar foi conhecer o projeto para saber como funciona e como fazer uma parceria para atender as pacientes do município.

Dr. Victor Rocha apresentou os resultados do projeto Casa Rosa que em 2 anos e 6 meses de implantação já foram realizados mais de 7,5 mil atendimentos com o diagnóstico de 150 casos de câncer de mama. “A Casa Rosa tem oferecido consultas com mastologista, exames, punções e biópsias em tempo célere, pois em até 15 dias a paciente recebe o diagnóstico e sendo câncer de mama, são encaminhadas para o devido tratamento”.

O médico da Casa Rosa explicou para a parlamentar de Amambai que é possível fazer parceria via Secretaria de Saúde para que as pacientes do município sejam atendidas pelo projeto. “O primeiro passo é fazer o levantamento junto à Secretaria Municipal de Saúde de Amambai da quantidade de mulheres que estão na fila aguardando consultas e/ou exames de mamas. Após esse levantamento solicitar o atendimento na Comissão de Intergestores Bipartide (CIB). Assim o projeto Casa Rosa poderá atender as pacientes assim como acontece com outros municípios”, finalizou.

Tendo como bandeira a Saúde, a vereadora Rosa ficou encantada com o funcionamento da Casa Rosa, ficando acertado que irá procurar estabelecer a parceria com o projeto para que as pacientes de Amambai possam ser atendidas.

Com informações da assessoria

