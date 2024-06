Dr. Victor Rocha realiza bate-papo sobre saúde da mulher e câncer de mama com colaboradoras da Unisaúde

Na manhã de quarta-feira (05), o vereador e médico mastologista, Dr. Victor Rocha, se reuniu com as colaboradoras da Unisaúde para um bate-papo esclarecedor sobre saúde da mulher, com ênfase na prevenção e tratamento do câncer de mama. O encontro, repleto de informações valiosas, teve como objetivo promover o conhecimento e conscientização sobre um tema crucial para a saúde feminina.

Durante a conversa, o Dr. Rocha destacou a importância da prevenção no combate ao câncer de mama. Ele explicou que, embora a doença seja uma das mais comuns entre as mulheres, o diagnóstico precoce aumenta significativamente as chances de cura. “A ultrassonografia, para mulheres com menos de 40 anos, e a mamografia, para mulheres com mais de 40 anos, são exames essenciais que devem ser realizados regularmente. A detecção precoce do câncer de mama pode salvar vidas”, afirmou o mastologista.

Na oportunidade foi apresentado o Projeto Casa Rosa, uma iniciativa liderada por Dr. Victor Rocha. O projeto visa oferecer um espaço especializado para a prevenção, diagnóstico e encaminhamento para tratamento do câncer de mama. “A Casa Rosa é um local onde as mulheres podem encontrar acolhimento, orientação e tratamento de qualidade. Queremos que todas se sintam seguras e bem cuidadas durante todo o processo”, explicou Rocha.

Victor Rocha enfatizou que o projeto Casa Rosa não se limita apenas ao atendimento médico. A iniciativa inclui, exame com mastologista, ultrassonografia, punção e biopsia. Além de uma equipe multidisciplinar que está a disposição para dar suporte para todas as pacientes, proporcionando um cuidado integral e humanizado. “Entendemos que o enfrentamento do câncer de mama vai além do tratamento clínico. É necessário oferecer um suporte completo para que as mulheres possam superar essa fase com força e dignidade”, ressaltou.

O Dr. Victor Rocha agradeceu a oportunidade de conversar com as colaboradoras da Unisaúde que se mostraram altamente engajadas e interessadas no tema. O bate-papo foi encerrado com uma mensagem de esperança e incentivo do Dr. Victor Rocha. Ele reforçou que, com a informação correta e o apoio adequado, é possível enfrentar e vencer o câncer de mama. “Estamos aqui para lutar juntos. A prevenção e o cuidado contínuo são nossos maiores aliados. Por isso, falem com suas amigas e familiares sobre a Casa Rosa, para que mais mulheres possam ter acesso a uma saúde pública de qualidade, tudo via Sistema Único de Saúde”, finalizou.

