Dr. Victor Rocha comemora o lançamento do Programa “MS Saúde: Mais Saúde, Menos Fila”

“Será uma forma de acabarmos com as filas de espera por consultas, exames e cirurgias tanto na Capital, como nos 78 municípios de MS”, ponderou o parlamentar

O vereador Dr. Victor Rocha (PP) comemorou o lançamento do Programa “MS Saúde: Mais Saúde, Menos Fila”, realizado pelo governo de MS na segunda-feira (08). O parlamentar, que preside a Comissão de Saúde da Câmara de Campo Grande, vê no MS Saúde uma forma de acabar com as filas de espera filas de espera por consultas, exames e cirurgias tanto na Capital, como nos 78 municípios de MS”.

Victor Rocha é autor da Lei 6779/2022 que institui o Programa Saúde para Todos cujo objetivo é organizar os mutirões de saúde para zerar as filas de espera e consultas médicas, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos de média e alta complexidade, atendendo os pacientes com agilidade e cuidado, pois não podemos deixar que doenças curáveis se tornem doenças incuráveis pela falta de acesso. “Já que o Saúde para Todos não foi implantado pela prefeitura de Campo Grande, tenho certeza que através do Programa “MS Saúde: Mais Saúde, Menos Fila” iremos dar celeridade no atendimento das pessoas que precisam do SUS para ter acesso aos tratamentos de saúde”, comentou.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde o Programa MS Saúde prevê que prefeituras e estabelecimentos de saúde estabeleçam convênios que vão garantir a realização de 15 mil cirurgias eletivas em diversas especialidades, entre elas: oftalmologia, otorrinolaringologia, cirurgia vascular, cirurgia geral e ortopedia.

Também estão previstas a realização de 42,5 mil exames diagnósticos como ressonância magnética com contraste, ressonância magnética (sedação), tomografia computadorizada, endoscopia, densitometria, colonoscopia, holter 24 horas, cintilografia, entre outros.

A grande novidade do “Programa MS Saúde” serão as cirurgias reparadoras preventivas de bullying, voltadas para pré-adolescentes e jovens em idade escolar. Episódios de humilhação e agressão entre estudantes são cada vez mais frequentes e continuam a desafiar a organização das escolas, tanto na rede pública quanto na privada. Somente no ano de 2022, Mato Grosso do Sul registrou 142 casos.

Ainda nesse rol de cirurgias preventivas de bullying serão incluídos 30 encaminhamentos para correção de estrabismo que estão na lista de espera da área oftalmológica.

O Programa Mais Saúde também vai dar andamento às 1.375 cirurgias judicializadas, já em fase de cumprimento de sentença, das quais cerca de 90% são ortopédicas.

Com informações da Secretaria de Estado de Saúde e assessoria