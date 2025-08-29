Dr. Victor Rocha acompanha revitalização de duas USFs em Campo Grande

O vereador Dr. Victor Rocha (PSDB), presidente da Comissão Permanente de Saúde da Câmara Municipal, acompanhou a entrega das obras de revitalização de duas USFs (Unidades de Saúde da Família) em Campo Grande, localizadas nos bairros Los Angeles e Nova Lima. As melhorias integram o calendário comemorativo dos 126 anos da Capital e foram realizadas pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) com equipes e materiais próprios. Os eventos foram realizados na quinta-feira (28).

USF Los Angeles – A unidade passou por readequação completa do espaço, incluindo: Nova organização de layout; Revisão elétrica e hidrossanitária; Substituição de pisos, portas e janelas; Pintura total; Climatização, ventilação e sinalização atualizada.

USF José Tavares – A unidade, inaugurada em 2011, recebeu a primeira grande reforma estrutural desde sua abertura, com as mesmas intervenções realizadas na USF Los Angeles. A obra atendeu uma demanda antiga de moradores da região e de profissionais de saúde que atuam no local.

Dr. Victor Rocha reforçou que a revitalização da USF José Tavares foi uma solicitação recorrente do seu mandato desde o início da sua atuação na Câmara Municipal. “Essa revitalização é uma conquista importante para a comunidade. Desde o primeiro mandato tenho cobrado melhorias para oferecer mais dignidade aos servidores e um atendimento de qualidade à população”, afirmou.

Médico mastologista e voluntário da Casa Rosa

O vereador lembrou que a instituição tem atuado em parceria com o poder público para zerar a fila de consultas e biópsias de mama no SUS, e agora prepara a ampliação do atendimento para biópsias de próstata:

“A saúde preventiva precisa avançar em todas as áreas. Essa parceria com o SUS é um modelo que vem dando certo e queremos ampliar para outras especialidades”, completou.

Compromisso com a saúde pública

Como presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, Dr. Victor afirmou que seguirá acompanhando as obras e serviços na rede de saúde: “Acompanhar de perto essas entregas faz parte do nosso trabalho. Nosso compromisso é fiscalizar e propor soluções para que a população tenha uma saúde pública de qualidade”, concluiu.