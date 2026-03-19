Doenças respiratórias crescem nesta época do ano e Sesau alerta para cuidados

O aumento de doenças respiratórias em Campo Grande já começa a aparecer nesta época do ano, algo esperado com a aproximação das estações de outono e inverno. A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) acompanha a situação de perto e reforça a importância da atenção aos cuidados preventivos.

Dados da vigilância epidemiológica apontam que os casos estão crescendo em ritmo superior ao registrado no mesmo período de 2025, com destaque para a circulação simultânea de vírus como rinovírus, Influenza A e o VSR (vírus sincicial respiratório).

Tradicionalmente, o pico dessas doenças ocorre entre abril e julho. Neste ano, no entanto, o avanço começou antes, o que exige reforço na preparação da rede de saúde e atenção redobrada da população.

Crianças e idosos são os mais vulneráveis

Os dados mostram que a maior parte dos casos mais graves tem atingido principalmente crianças, especialmente menores de 1 ano, seguidas pelas faixas de 1 a 4 anos e 5 a 9 anos.

Até a 10ª semana epidemiológica de 2026, já foram registrados 291 casos de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) no município. Desses, 25 evoluíram para óbito — o equivalente a 8,2%.

Entre os vírus identificados nos casos mais graves estão: Rinovírus, Influenza A, VSR (Vírus sincicial respiratório) e Covid-19.

A presença desses vírus em pacientes internados é considerada preocupante, principalmente pelo risco de agravamento em públicos mais sensíveis, como crianças pequenas e idosos.

O alerta também destaca a ocorrência de surtos em ambientes fechados neste ano — um relacionado à Covid-19 e outro ao VSR em crianças, ambos com necessidade de internação.

Situações como essas reforçam o risco de transmissão em locais com pouca ventilação e alta circulação de pessoas.

Monitoramento

A análise da Sesau indica que os atendimentos por doenças respiratórias já superam os números do ano passado desde o início de março, com tendência de crescimento mais acentuado nas próximas semanas.

Fatores como a aproximação do período mais frio e chuvoso contribuem para o aumento da circulação de vírus.

O que a população deve fazer

Diante do cenário, a orientação é reforçar medidas simples, mas eficazes para evitar a transmissão:

• Higienizar as mãos com frequência

• Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar

• Evitar locais fechados e aglomerações

• Manter a vacinação em dia

Vacinação começa ainda neste mês

A vacinação contra a Influenza continua sendo a principal estratégia para reduzir casos graves, internações e mortes. Em Campo Grande, a Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe 2026 tem início previsto para 28 de março, com o Dia D.

Além disso, o município também disponibiliza proteção contra o VSR para gestantes, com o objetivo de proteger bebês contra formas graves da doença, como a bronquiolite.

Rede de saúde

Segundo o alerta epidemiológico, todas as unidades de saúde estão sendo orientadas a reforçar protocolos de atendimento, isolamento de casos suspeitos, uso de equipamentos de proteção e monitoramento de surtos.

O objetivo é garantir resposta rápida, evitar agravamentos e reduzir o impacto sobre os serviços de saúde nas próximas semanas.