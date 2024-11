Dia Nacional do Doador de Sangue terá programação especial na Rede Hemosul

Nessa segunda-feira, dia 25 de novembro será comemorado o Dia Nacional do Doador de Sangue. Em Campo Grande todos os pontos de coleta de sangue, dentre eles o Hemosul coordenador estão abertos visando receber um maior número de doadores. Diante da data, a rede até solicitou pela prorrogação da paralisação dos trabalhadores do transporte público, para não comprometer o deslocamento daqueles que escolherão a data para manifestar o amor ao próximo.

A programação neste ano conta com decoração especial nas unidades de coleta, com um lanche especial e alguns mimos, com o intuito de mostrar a gratidão aos doadores, principalmente, nesse momento, em que a Rede Hemosul MS encontra-se em estado de emergência para O+ Positivo e crítico para O- Negativo.

As outras tipagens estão bem confortáveis, porém, precisam continuar doando para a produção diária de plaquetas, pois a duração é apenas de cinco dias. No interior do Estado, algumas unidades como a de Três Lagoas e a de Ponta Porã farão um café da manhã com empresas parceiras, além do recebimento dos doadores com lanche especial.

Para doar sangue é preciso apresentar um documento oficial com foto, como a carteira de identidade ou de motorista. Os doadores precisam ter entre 16 e 69 anos segundo a nova lei da doação de sangue aprovada em 2013. Há uma ressalva para quem tem 16 e 17 anos: no Hemosul, o menor de idade tem que estar acompanhado de pai ou mãe ou responsável legal.

Além disso, embora a nova lei permita a doação de pessoas a partir de 50 Kg, a Rede Hemosul-MS reserva-se o direito de aceitar apenas doadores com 51 kg ou mais, para a melhor utilização do sangue coletado e segurança do doador.

Sobre o intervalo de doações, homens podem doar até quatro vezes ao ano com um intervalo mínimo de dois meses. Mulheres podem doar até três vezes ao ano com um intervalo mínimo de três meses. Além disso, é importante lembrar que as vacinas impedem temporariamente a sua doação e é importante que os doadores estejam bem alimentados antes de doar sangue.

