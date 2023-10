CUIDADOS COM A PELE DURANTE O INVERNO

[Texto: Bruna Marques, Caderno Viver Bem]

A ingestão de água também é importante, para manter a saúde da epiderme durante o inverno

A chegada das baixas temperaturas marca também o aparecimento de uma série de alergias e doenças dermatológicas. Eczemas, psoríase e dermatite seborreica (descamação da pele) são algumas das afecções mais comuns nessa época do ano.

De acordo com a médica dermatologista e professora do Idomed, Fabíola Anders, uma das causas dessas doenças são os banhos excessivamente quentes.

A dermatologista explica que a oleosidade natural da pele é muito importante para proteger o corpo do frio e evitar a proliferação de bactérias, fungos, vírus e poluentes do ar, além de manter a derme longe de alérgenos como poeira, mofo e fibras de tecidos.

“No frio, além de menor sudorese e menor ativação das células que produzem o manto hidrolipídico da pele, temos o hábito de tomar banhos quentes e demorados, que diminuem ainda mais a proteção natural da pele, por isso ela fica mais seca e suscetível”, diz Fabíola.

Além disso, a pele seca pode causar incômodos como coceira que, quando agravada, pode levar ao aparecimento de eczema – um problema caracterizado por irritação na pele com vermelhidão. A pele pode ficar escamosa e, algumas vezes, apresentar rachaduras ou pequenas bolhas.

CUIDADOS PARA MANTER A PELE SAUDÁVEL DURANTE O INVERNO

*Não tome banho muito quente e prolongado. “O ideal é tomar banhos rápidos e mornos, com sabonetes neutros e hidratantes, que ressecam menos a pele”;

*Não use buchas vegetais, esponjas, cremes ou sabonetes de banho com grânulos (com exceção das áreas de pele mais grossa, como cotovelos, joelhos e pés);

*Utilize esfoliantes no corpo, no máximo, de uma a duas vezes por mês, com grânulos finos; *Seque-se com toalhas felpudas, principalmente nas áreas de dobras do corpo (dedos, pés, virilhas e axilas), para evitar qualquer micose oportunista;

*Aplique um bom hidratante corporal com produtos à base de ureia, ácido lático, ácido hialurônico, óleos vegetais, vitaminas e antioxidantes;

*Mantenha, mesmo no frio, o hábito de tomar água com regularidade (dois litros por dia). A ingestão de água também é importante, para manter a saúde da epiderme durante o inverno.