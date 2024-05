COVID-19 registra quase 50 novos casos e morte de idosa em MS

Boletim epidemiológico da SES (Secretaria de Estado de Saúde) divulgado nesta terça-feira (7), aponta mais uma morte por COVID 19 em Mato Grosso do Sul, desta vez do município de Eldorado.

A recente vítima se trata de uma idosa,de 89 anos, que faleceu no dia 26 de abril. Ela possuía, como comorbidades, doença cardiovascular crônica e obesidade.

Foram 45 novos casos confirmados da doença, no período de uma semana, já que no levantamento anterior, o total chegava a 633.606 e no atual, 633.651.

A maioria dos novos casos foi registrada em Anaurilândia, nove ao todo. Na sequência, Aral Moreira registrou seis, enquanto Dourados, também registrou seis.

Jardim, Paranaíba, Alcinópolis, Anastácio, Miranda, Terenos, Amambai, entre outros municípios também registraram novos casos.

Ainda conforme o levantamento, Mato Grosso do Sul registra uma cobertura vacinal monovalente de 80.6%.