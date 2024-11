Contra a falta de doses, Ministério da Saúde adquire 5 milhões de vacinas contra a covid-19

Para evitar novos desabastecimentos, tais como, acontecerem nos últimos meses em diferentes estados brasileiros. O Ministério da Saúde confirmou que adquiriu 5 milhões de vacinas contra a covid-19 que já devem chegar nos próximos meses para abastecer as unidades de saúde.

Do total de novas doses, 3 milhões serão fornecidas pelo Instituto Serum, da Índia, e outras 2 milhões, pela Pfizer. Para isso foram investidos R$ 212,4 milhões. Recentemente, um novo pregão para a aquisição de mais 69 milhões de doses foi finalizado. Com a nova compra, a população terá a garantia de proteção contra as formas graves da doença pelos próximos 2 anos.

Conforme noticiado pelo Jornal O Estado em setembro deste ano, o Mato Grosso do Sul permaneceu por quase 20 dias sem estoques do imunizante e os municípios precisaram interromper a imunização, até que no início de outubro, o Brasil recebeu cerca de 1,2 milhão de doses de vacinas covid-19 e deu início à distribuição para todo o Brasil.

Sobre a vacina

A imunização atualmente está recomendada no Calendário Nacional de Vacinação para crianças entre seis meses e menores de 5 anos de idade na rotina; para pessoas dos grupos prioritários a partir de 5 anos de idade; e para população geral a partir de 5 anos de idade, desde que não tenham nenhuma dose anterior de vacina covid-19.

Por Michelly Perez