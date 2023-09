Com uma ambulância para casos graves, pacientes sofrem com desassistência

Corumbá, cidade com mais de 100 mil habitantes, está sem ambulâncias especializadas para o traslado de pacientes graves, caso que revolta a população e as autoridades locais. A prefeitura informou que, ao todo, são cinco ambulâncias para atender a população, dentre essas, apenas uma serve para a transferência dos pacientes, porém se encontra quebrada, sendo assim, inutilizável. A frota está no conserto desde a última quinta-feira (7), a estimativa é que fique pronta até o final da semana.

As ambulâncias que estão sendo usadas, no momento, quatro, são para auxiliar nas consultas básicas, sendo inviáveis para o transporte de pacientes de uma cidade para outra, por exemplo. A ambulância que está em falta tem uma estrutura melhor para transportar pacientes em estados mais graves, para atender os que precisam ser transferidos com o acompanhamento de um médico.

“Temos apenas uma ambulância para o atendimento local, uma sucata, não tem uma estrutura para atendimento de qualidade. Um caso que comprova a minha revolta perante essa situação, dentre várias, foi de morte que aconteceu na estrada, o paciente estava vindo para a cidade, mas na ambulância não tinha condições para fazer os primeiros socorros, tampouco um médico para o atendimento, um completo descaso com a população. Inadmissível esse descuidado, essa falta de empatia com a população. É vergonhoso!”, comentou o vereador Chicão Vianna.

“Essa é uma responsabilidade da Prefeitura de Corumbá, uma negligência, não só com os cidadãos locais, mas com as regiões próximas que também atendemos. Muitas vezes, deixamos de realizar procedimentos por conta dessa situação, alguns pacientes precisam ser transferidos para a Capital, mas não temos condições, devido a essa falta de ambulância. Ladário, município vizinho, tem duas ambulâncias, a prefeitura quase sempre pede emprestado. Estamos há meses sem, há meses questionando essa falta, há meses recebendo reclamação no gabinete, há meses sem solução”, diz o vereador.

Entenda o caso

Na tarde de ontem (12), o verador Chicão Vianna protocolou um ofício, solicitando ao promotor que instaure uma ação civil pública, para que a prefeitura compre, de imediato, no mínimo, duas ambulâncias para Corumbá.

Em nota, a Prefeitura de Corumbá diz ter apenas uma unidade de ambulância de UTI Móvel, essa que realiza a transferência de paciente, porém a mesma se encontra parada com defeito, e está para ser arrumada, podendo levar até o final da semana para o conserto.

“A Prefeitura de Corumbá informou possuir, atualmente, 5 ambulâncias, sendo 3 atendendo o Samu, 1 Básica Sanitária e 1 Avançada (UTI Móvel). Somente esta última está parada para conserto. O automóvel apresentou problema na última quinta-feira (7) e deve estar novamente em condições de uso ainda nesta semana.”

Um projeto para adquirir uma nova ambulância tipo D, a que realiza atendimento e transporte de pacientes de alto risco de vida (tipo UTI), está em andamento. “A Secretaria Municipal de Saúde está em fase de licitação para a locação de mais uma UTI Móvel. A sessão está marcada para a próxima quarta-feira (13). Há ainda outro processo para a aquisição de uma nova ambulância tipo D, cujo processo para licitação da compra será publicado nesta semana. O veículo será adquirido com recurso de uma emenda conjunta de 12 vereadores de Corumbá”, finaliza a nota da Prefeitura.

Por – Inez Nazira

