Com mais de 300 casos nas últimas semanas, SES confirma aumento de pacientes com covid

Farmácias têm crescimento de 70% nas vendas de autotestes e alta demanda surpreende o setor

Somente este ano, Mato Grosso do Sul registrou 10.230 casos e 86 óbitos em decorrência da Covid. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde), e de acordo com a análise é possível constatar que houve um aumento do número de ocorrências nas últimas semanas. Além disso, em pesquisa realizada pelo jornal O Estad nas farmácias também foi possível notar o crescimento na procura por autotestes.

A SES confirmou uma pequena alta nos casos da doença. Na semana 33 foram registrados 194 casos, se comparado a semana 32, no qual foram confirmados 57 casos, houve um aumento de 264.81%. A elevação permaneceu na semana 34, com 113 pacientes diagnosticados com a doença. Já o último boletim foi marcado com uma queda, registrando 30 casos.

Mesmo com o declínio, há necessidade de alerta, principalmente, com os sintomas. Ao todo, nessas três semanas foram contabilizados 327 casos, número que não é alcançado nem se somar sete semanas consecutivas (da semana 29 a 32), que resulta em 294 casos.

Ainda, nas últimas três semanas foram registrados 12 óbitos pela doença em todo o Estado, maior número desde o começo do ano. O maior número de óbitos foi na semana 33, com sete vítimas. Os pacientes que acabaram falecendo por conta da doença são das cidades de Campo Grande, Bonito, Naviraí, Chapadão, Japorã, Rio Verde, Caarapó e Jateí e todos apresentavam doenças como diabetes, doença cardiovascular crônica e imunodeficiência.

A procura por atendimento médico também aumentou. Segundo a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), Campo Grande vive surto de síndromes respiratórias e doenças gastrointestinais, com sintomas como vômito, diarreia e dor abdominal. Além da alta demanda nos postos de saúde, a população está procurando se auto diagnosticar.

“Sesau informa que o último relatório Infogripe da Fiocruz do dia 5 de setembro, aponta aumento de Covid-19 no país, principalmente nos estados de São Paulo e Goiás. Em relação aos casos de SRAG por Covid-19, a incidência tem apresentado maior impacto em crianças pequenas e idosos, enquanto a mortalidade tem sido mais elevada entre idosos a partir de 65 anos. Campo Grande ainda registra leve aumento de casos, e segundo relatório FIOCRUZ não está nesse momento entre as cidades com crescimento de casos. Dos dados de Síndrome Respiratória Aguda Grave – SRAG, que abrange casos de SG (Síndrome Gripal) que evoluem com comprometimento da função respiratória que, na maioria dos casos, leva à hospitalização, tivemos em agosto deste ano 22 casos de covid e 10 casos no mesmo período de 2023”, informou a secretaria em nota.

Alta de 157% nos atendimentos acende alerta da Sesau

A Secretaria Municipal de Saúde solicitou ontem (10), à população que antes de procurar uma Unidade de Urgência e Emergência para atendimento, que busque uma USF (Unidade de Saúde da Família) que também atende demandas espontâneas. Por conta do aumento nos casos de sintomas de doenças diarreicas, as unidades de pronto atendimento estão superlotadas. Na última segunda-feira (9) os atendimentos chegaram a 5.700 pacientes, quando a média é entre 2.500 e 3.000 atendimentos. Novo relatório da vigilância em saúde da Sesau mostra que as doenças gastrointestinais seguem em alta, na última semana (de 2/9 a 7/9). Os casos subiram 157% na comparação com o mesmo período do ano passado, saltando de 1.207 em 2023 para 3.107 casos. De janeiro até agora, Campo Grande registrou 68.040 casos, e em 2023 foram 49.997 casos. A Sesau ainda investiga a origem dos sintomas que podem ter relação com uma virose, alimentos, água contaminada, ou ainda sintomas de alguma outra doença como a COVID, por isso muitos pacientes estão sendo testados para a COVID nas nossas unidades de saúde. A Sesau alerta que não há motivos para preocupação, os sintomas são tratáveis e todas as medidas estão sendo tomadas para equipar as unidades de saúde que desde ontem receberam o reforço de mais médicos.

Cresce procura por testagem

A farmácia da rede Drogasil revelou que houve um aumento de 50% na procura por autoteste nas últimas semanas. “Achei estranho essa demanda, não tínhamos procura por esse teste há um bom tempo. Não sei quais foram as influências para ter esse aumento, mas está saindo bem aqui”, relatou a atendente.

Em outra drogaria, do Grupo Mais pontuou que na semana passada houve um crescimento de 70% nas vendas de auto teste para Covid. “Houve um aumento absurdo nos últimos dias. A procura foi tanta que nem temos mais para vender. Em cinco dias vendemos todos que tínhamos na farmácia, foram 37 autoteste”, pontuou a farmacêutica.

Casos no Brasil

O novo Boletim InfoGripe da Fiocruz mostra aumento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave em todas as faixas etárias analisadas. Os dados por faixa etária apontam manutenção do aumento dos casos de Sars-CoV-2 (covid-19) entre os idosos e início de crescimento do vírus na faixa etária entre 15 e 64 anos.

Quanto aos vírus influenza A e o vírus sincicial respiratório (VSR), há uma diminuição do número de casos em boa parte do território nacional. Já o rinovírus tem apresentado tendência de aumento em vários estados do país, e se mantém como a principal causa de incidência de SRAG entre as crianças e adolescentes de 2 a 14 anos.

Por Thays Schneider e Inez Nazira