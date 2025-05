Com mais de 11 mil casos prováveis de dengue, Mato Grosso do Sul confirma 11 mortes pela doença em 2025

Boletim Epidemiológico também aponta aumento de casos de chikungunya e alerta para riscos da automedicação

Dados divulgados nesta segunda-feira (19) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) apontam que o estado já soma 11.602 casos prováveis de dengue neste ano, com 4.517 confirmações e 11 mortes causadas pela doença. Outras nove mortes seguem em investigação.

De acordo com o boletim referente à 19ª semana epidemiológica, os óbitos por dengue ocorreram em 11 municípios: Inocência, Três Lagoas, Nova Andradina, Aquidauana, Dourados, Ponta Porã, Coxim, Iguatemi, Paranhos, Itaquiraí e Naviraí. Quatro das vítimas apresentavam comorbidades. Já o município de Figueirão registrou, nos últimos 14 dias, incidência média de casos confirmados.

A vacinação segue sendo uma das principais estratégias para conter o avanço da doença. Mato Grosso do Sul recebeu, até o momento, 241.030 doses da vacina contra a dengue, distribuídas pelo Ministério da Saúde. Destas, 167.101 já foram aplicadas na população-alvo. O esquema vacinal é composto por duas doses, com intervalo de três meses entre elas, e é recomendado para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, 11 meses e 29 dias — grupo etário com maior índice de hospitalização por dengue.

A situação da chikungunya também acende o alerta das autoridades de saúde. O estado já contabiliza 9.572 casos prováveis, com 2.424 confirmações pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Entre os casos confirmados, 17 ocorreram em gestantes. Cinco mortes causadas pela chikungunya foram registradas nos municípios de Dois Irmãos do Buriti, Vicentina, Naviraí e Terenos.

