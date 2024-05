Cassems realiza mais uma edição do ‘Casal Grávido’ no sábado

Iniciativa gratuita, voltada a beneficiários do plano, e oferece informações relacionadas a maternidade para quem aguarda a chegada do bebê

A Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) realiza neste sábado (25), o encontro do programa de prevenção ‘Casal Grávido’. A iniciativa é gratuita e realizada na Clínica da Família.

No encontro, gestantes e seus familiares além de receberem informações que contribuem relacionadas à chegada do bebê, é possível sanar dúvidas e trocar experiências sobre esse momento de espera.

O Casal Grávido integra a linha de cuidados da Atenção Primária à Saúde desenvolvida pela Cassems para garantir aos seus beneficiários o acesso a serviços que previnem doenças e estimulam hábitos de vida saudáveis em todos os ciclos da vida.

A iniciativa complementa os cuidados com a saúde da futura mamãe e segundo a diretora de assistência à saúde da Cassems e médica ginecologista obstetra, Maria Auxiliadora Budib, o objetivo do programa é ressaltar os cuidados com a saúde da gestante e do bebê.

“No programa falamos desde a importância da realização do pré-natal, dos cuidados com peso, de realizar uma atividade física, até sobre o acompanhamento, realizado por um médico pediatra, nos primeiros anos de vida da criança”, ressalta a diretora de assistência à saúde da Cassems.

A ação é conduzida por uma equipe multidisciplinar formada por médicos ginecologista e obstetra, médicos pediatras, médicos da família, anestesiologista, nutricionista, educador físico, enfermeira de amamentação e repassa informações teóricas e práticas sobre a gestação.

Cuidado integral

Entre as especialistas está a médica pediatra neonatologista da Cassems, Louise Caroline Zangari, que falou sobre a importância de oferecer esse acompanhamento. “Esse acompanhamento é mais um cuidado importante para a mãe sentir segurança e saber que ela conta com um especialista sempre que precisar”, afirma Louise Caroline Zangari.

Além de tirar dúvidas das gestantes do Casal Grávido, a especialista também está atendendo às gestantes participantes do encontro realizado na Clínica da Família. Segundo a coordenadora da Clínica da Família, Amanda Letícia da Vera, os participantes do Casal Grávido recebem monitoramento, realizado com isenção de fator participativo nas especialidades médico de família, nutricionista e psicólogo, todos casais participantes do Curso Casal Grávido.

“Nós não limitamos a faixa etária das participantes, estando gestante e tendo Cassems elas podem participar do programa que é realizado uma vez por mês. A partir do momento em que a gestante se inscreve no Casal Grávido, ela assina um termo de responsabilidade, para que ela e seu parceiro, realizem o monitoramento multidisciplinar na Clínica da Família com especialistas como nutricionistas, médicos da família e quando há a necessidade também com psicólogo”, explica a coordenadora da Clínica da Família.

A atividade física é importante para as gestantes. As futuras mamães inscritas no ‘Casal Grávido’ podem ainda participar das aulas de yoga que são realizadas duas vezes na semana.

A professora da atividade física, Isis Neves, ressalta que praticar yoga durante a gravidez ajuda na preparação de corpo e mente para o momento do parto. “A gestação é um momento em que a mulher passa por uma série de expectativas e planejamentos. Alguns exercícios e posturas promovem o bem-estar e ajudam a futura mamãe a se sentir melhor consigo mesma, a enfrentar as mudanças com tranquilidade e a melhorar a qualidade de vida, tanto a sua quanto a do bebê”, afirma.

Serviço:

O Casal Grávido será realizado no próximo sábado (25), a partir das 7h30, na Rua Pestalozzi, 234, Chácara Cachoeira. As inscrições podem ser feitas por meio do telefone: 99974-0599.

