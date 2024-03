Cassems completa 23 anos de evolução no cuidado à saúde dos servidores públicos

Nesta sexta-feira (01), a Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) completa 23 anos cuidando de mais de 215 mil vidas. Ao longo da sua história, a Cassems evoluiu para transformar a assistência à saúde oferecida aos servidores públicos e seus familiares em diferentes regiões de Mato Grosso do Sul.

O presidente da Cassems, Ricardo Ayache, ressalta a importância do plano para a saúde dos servidores públicos e seus familiares. “Hoje é dia de comemorar a conquista de todos os servidores públicos do Mato Grosso do Sul, os 23 anos de Cassems. Ao longo da sua história, a Cassems mudou a forma de se fazer saúde em prol dos servidores públicos. Todos nós, servidores públicos, construímos um plano de saúde que se tornou uma grande referência não só para nosso Estado, mas também para o Brasil”, afirma Ayache.

Atualmente, beneficiários da Caixa dos Servidores contam com uma rede de 76 unidades de atendimento em todo o estado. Rede Própria formada por Centro Integrado de Atenção Psicossocial, Clínica da Família, Centros de Diagnóstico, Centros de Prevenção, Centros Médicos, Espaço Somos Cassems – TEA e 10 Hospitais em Aquidauana, Campo Grande, Coxim, Dourados, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Três Lagoas e Corumbá.

“Os servidores públicos souberam gerenciar o plano e colocaram a Cassems na vanguarda da assistência à saúde do nosso Estado. Um exemplo disso, são os nossos dez hospitais distribuídos em todas as regiões de Mato Grosso do Sul. Hospitais que nos ajudam a construir uma assistência de saúde de qualidade. Além disso, construímos uma rede de atendimento muito ampla em todo o Estado”, ressalta o presidente da Cassems.

A inauguração do Hospital Cassems de Dourados é um dos exemplos mais recentes da evolução da Caixa dos Servidores. A unidade hospitalar é a maior e mais moderna da rede própria e atende cerca de 49 mil beneficiários da Cassems da Região da Grande Dourados. A unidade hospitalar conta com 163 leitos, além de 7 salas cirúrgicas, Pronto-Atendimento, Centros de Diagnóstico, com aparelhos de tecnologia de ponta, Infusão e Hemodiálise e conta com mais de 18 especialidades médicas.

Outra inovação da Caixa dos Servidores é o Espaço Somos Cassems – TEA, um centro médico dedicado ao acolhimento e tratamento de crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista. Cada detalhe, desde a estrutura até a assistência à saúde oferecida, foi planejado para que não haja comprometimento da neurodiversidade e ofereça segurança e bem-estar para os beneficiários que receberão atendimento especializado.

Nesses 23 anos, a Cassems prioriza a transparência e a seriedade na administração de seus recursos financeiros para manter a sustentabilidade do plano. Com isso, celebra conquistas como por exemplo, a quitação do Hospital Cassems de Campo Grande. “Mas nós sabemos que temos enormes desafios pela frente, mas com a participação de todos os servidores, com transparência, seriedade e acima de tudo com planejamento, o que nos ajuda a empreender cada vez mais, nós temos certeza que a Cassems será ainda maior no futuro”, pontua Ayache.

É pensando no futuro, que a Cassems tem realizado Encontros Regionais em onze municípios de Mato Grosso do Sul. Momentos para escuta e diálogo sobre o cenário da saúde e sobre o futuro da Cassems. “Essas reuniões são importantes para dialogarmos e entendermos quais são as demandas dos beneficiários de cada cidade e claro para construir um projeto cada vez melhor de assistência à saúde”, finaliza o presidente da Cassems.