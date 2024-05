Cassems apoia corrente do bem em prol da população gaúcha e é um dos pontos de arrecadação de doações

Campanha “MS Pela Vida – Unidos pelo Rio Grande do Sul” pretende arrecadar alimentos não-perecíveis, água e itens básicos para a população vítima das enchentes

A Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) é parceira da Campanha “MS Pela Vida – Unidos pelo Rio Grande do Sul”, e por isso é um dos pontos de arrecadação de itens arrecadados em prol das vítimas das enchentes provocadas pela chuva nos últimos dias.

A ação é organizada pelo Governo do Estado, Sistema Fiems e pela Energisa. Também apoiam a Campanha a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MS), Sistema Famasul, Cassems, Viação Cruzeiro do Sul e Vitlog Transportes, instituições que unidas pretendem arrecadar itens em prol das vítimas das enchentes que, de acordo com a defesa civil, já atingiu 414 cidades gaúchas das 497 municípios no Rio Grande do Sul.

Poderão ser doados, na sede da Cassems, alimentos não-perecíveis (leite em pó, farinha láctea, enlatados, bolachas), produtos de higiene pessoal (sabonete, pasta de dente, escova de dente, absorvente, fralda infantil e geriátrica), produtos de limpeza (sabão, detergente, desinfetante, água sanitária, além de itens como balde, vassoura, rodo, pano de chão), água mineral, roupas, roupas de cama e banho e roupas e calçados em bom estado. Como os abrigos têm recebido muitos animais resgatados, podem ser doados ainda ração para animais.

Cuidados com as doações

Confira algumas dicas para facilitar a distribuição dos materiais doados para a população gaúcha:

– Separe os itens por gênero e idade (adultos/crianças), e coloque em caixas ou sacolas que podem ser fechadas/amarradas. Se puder, especifique o gênero e o tamanho das peças de roupas.

– Priorize roupas de inverno, a expectativa é que uma onda de frio chegue nos próximos dias.

– No caso de doações de sapatos e meias, coloque os itens em pares, juntos em uma sacola e, quando possível, amarre-os para que nada se perca.

– Evite doar peças de roupa íntima usadas ou itens manchados/ rasgados.

Pontos de arrecadação:

Edifício Garagem da Fiems

Engenheiro Roberto Mange, 89 – bairro Amambaí

Segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, e sábado, das 8 às 12 horas

Centro de Convenções Albano Franco

Avenida Mato Grosso, 5017

Segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, e sábado, das 8 às 12 horas

OAB-MS

Avenida Mato Grosso, 4700

Segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas

Cassems

Avenida Mato Grosso, 4700

Segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas

Sistema Famasul

Rua Marcino dos Santos, 401 – bairro Chácara Cachoeira

Segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas

Interior do Estado

Escolas estaduais, unidades da Polícia Civil, Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros nos 79 municípios

