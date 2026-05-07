Casa Rosa realiza mutirão de atendimentos neste sábado em Campo Grande com foco na prevenção e diagnóstico precoce

Com a missão de salvar vidas e ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade, a Casa Rosa promove neste sábado (09), em Campo Grande, mais uma edição do mutirão “Todos em Ação”.

A iniciativa será realizada das 7h às 12h, na sede da instituição, localizada na Rua Apetubas, 181, no bairro Tijuca 2, próximo ao Terminal Aero Rancho.

Referência em acolhimento, prevenção e diagnóstico precoce, a Casa Rosa tem transformado a realidade de milhares de famílias sul-mato-grossenses por meio de um atendimento humanizado e acessível.

Em pouco mais de quatro anos, a instituição já realizou mais de 15 mil atendimentos e ajudou a identificar mais de 250 casos de câncer de mama. Números que representam muito mais do que estatísticas: representam vidas salvas, diagnósticos realizados a tempo e famílias que tiveram a oportunidade de continuar juntas.

Cada atendimento realizado carrega uma história de esperança, acolhimento e superação. Para muitas mulheres, chegar até a Casa Rosa significou encontrar apoio em um dos momentos mais difíceis da vida. Para filhos, maridos, mães e familiares, significou a chance de ver alguém que amam receber cuidado, atenção e tratamento no momento certo.

O médico mastologista voluntário, Dr. Victor Rocha destacou a importância da prevenção e reforçou o convite para que a população participe da ação. “Nosso compromisso é continuar levando acolhimento, orientação e acesso à saúde para quem mais precisa. A Casa Rosa nasceu com a missão de salvar vidas e seguimos trabalhando diariamente para isso”, afirmou.

Os atendimentos serão realizados por ordem de chegada, respeitando a legislação de prioridades.

Serviço

Sábado (09)

Das 7h às 12h

Casa Rosa: Rua Apetubas, 181, Tijuca 2 – (Próximo ao Terminal Aero Rancho)

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