Casa Rosa realiza mais de 100 atendimentos e dois dias de mutirões de saúde em Corumbá e Ladário

A Casa Rosa realizou, nos dias 08 e 09 de dezembro, uma série de mutirões de saúde nos municípios de Corumbá e Ladário, ampliando o acesso da população aos serviços de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer de próstata. Somente nesses dois dias, foram contabilizadas mais de 100 consultas, além de três biópsias de mama em casos suspeitos e dezenas de exames de ultrassonografia de mama, ofertados em Corumbá, contribuindo diretamente para reduzir a fila de espera do SUS.

Os atendimentos em Corumbá ocorreram na Apae, onde diversas pacientes compareceram para realizar exames e avaliações especializadas. Entre elas, a Sra. Sandra Regina e sua filha, Natália Mercedes, que aproveitaram a ação para realizar a prevenção do câncer de mama. Já a Sra. Helena destacou a agilidade do atendimento após passar por consulta e ultrassonografia de mama: “Atendimento maravilhoso, rápido. Eu recomendo a todas as mulheres a fazerem a sua prevenção”, afirmou.

Os casos considerados suspeitos de câncer de mama foram encaminhados e biopsiados na Policlínica de Ladário, garantindo agilidade no diagnóstico e a possibilidade de início precoce do tratamento em caso de confirmação da doença.

O médico mastologista e voluntário da Casa Rosa, Dr. Victor Rocha, reforçou o compromisso da equipe em ampliar o acesso à saúde preventiva na região pantaneira:

“Nosso compromisso é salvar vidas, levando prevenção, diagnóstico precoce e dignidade a quem mais precisa. Cada atendimento realizado aqui representa uma oportunidade de evitar que doenças graves avancem”, destacou.

Os mutirões seguem até sexta-feira (12), com atendimentos voltados à saúde da mulher e do homem, reforçando a importância do cuidado contínuo e da prevenção ao câncer de mama e ao câncer de próstata.

Diante da grande procura, a Casa Rosa confirma que retornará a Corumbá e Ladário no final de janeiro, ampliando sua oferta de consultas, exames e procedimentos para a população da região.