Casa Rosa: 100 vidas são salvas em 19 meses

100 mulheres foram diagnosticadas com câncer de mama através do projeto do Dr. Victor Rocha

Em 19 meses, o projeto Casa Rosa, do vereador e médico mastologista, Dr. Victor Rocha já diagnosticou 100 casos de câncer de mama que foram encaminhados para o devido tratamento. São 100 mulheres que saíram da fila de espera e tem a chance de um tratamento digno.

Antes da Casa Rosa, as mulheres ficavam mais de dois anos na fila de espera do Sistema de Regulação (SisReg) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) para conseguir a consulta e exames, porém desde a implantação do projeto em 11 de novembro de 2021, já foram realizados mais de 5,4 mil atendimentos (entre primeira consulta e retorno).

Também foram realizadas 797 mamografias; 1811 ultrassonografias e 815 biópsias. Além de pacientes da Capital, a Casa Rosa atende mulheres de outros 35 municípios de Mato Grosso do Sul.

O projeto Casa Rosa zerou as filas de espera por consulta em mastologia e de biópsias de mama do Sistema Único de Saúde (SUS). Para o Dr. Victor Rocha, o projeto da Casa Rosa tem alcançado resultados que fazem a diferença na vida da população que depende do Sistema Único de Saúde (SUS).

“A Casa Rosa foi idealizada para oferecer o que há de melhor na mastologia, ou seja, através do Sistema Único de Saúde (SUS) temos proporcionado consulta integrada e resolutiva. Portanto, a paciente passa pela consulta com o mastologista, realiza seus exames e havendo alguma suspeita, realiza punção que é mandado para biópsia no mesmo dia. Em no máximo dez dias temos o resultado se o nódulo é maligno ou benigno e encaminhamos para o devido tratamento e/ou acompanhamento. Estamos cumprindo nossa missão: oferecer uma Saúde Pública de Qualidade e com Resultado”, enfatizou o idealizador do projeto.

Uma das pacientes da Casa Rosa, Kelly Nava relata que estava há quase três anos na fila de espera para realizar a consulta e exames preventivos ao câncer de mama. “Estava na fila de espera para fazer a mamografia, ultrassonografia e punção há quase três anos. Aqui na Casa Rosa o atendimento é diferenciado, desde a recepção até o Dr. Victor Rocha. Aqui fazemos a consulta e os exames de maneira regular, tudo agendado e com rapidez. Eu recomendo a Casa Rosa para todas as mulheres que dependem do SUS para terem acesso a consultas e exames”.

De acordo com o vereador e médico mastologista, Dr. Victor Rocha a paciente mais nova diagnosticada com câncer de mama, foi uma mãe que estava amamentando com apenas 23 anos de idade e a mais idosa tem 96 anos. “Cerca de 20% das pacientes diagnosticadas com câncer de mama não têm 40 anos, idade que é recomendada o início dos exames preventivos. Porém, temos detectado casos como o da mãe de 23 anos, que estava lactante e observou a alteração na mama. Por isso, a Casa Rosa tem sido a porta aberta para que todas as mulheres, independente da idade, que percebam alterações na mama, venham realizar sua consulta e exames”, relatou.

Projeto Casa Rosa vira exemplo para o Brasil – O projeto Casa Rosa é uma experiência que tem sido exemplo para o país, pois mostrou na prática que é possível oferecer o que há de melhor na mastologia pelo Sistema Único de Saúde. Prova disso, é que o Dr. Victor Rocha foi convidado para palestrar no 25º Congresso Brasileiro de Mastologia e 19ª Jornada Paulista de Mastologia 2023, que acontecerá no mês de outubro.

O Dr. Victor Rocha fará parte da mesa redonda com o médico, Dr. Nelson Teich e com Henrique Prata do Hospital do Câncer de Barretos, e terá como tema, “Esforço Mundial para o controle do câncer de mama: Ações Locais, Resultados Globais”.

Os atendimentos são realizados no ambulatório da Maternidade Cândido Mariano, nas manhãs e tardes de sextas-feiras. Todas as mulheres serão atendidas por meio do Sistema de Regulação (SISREG) da Secretaria Municipal de Saúde da Capital.