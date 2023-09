Casa da Saúde não terá atendimento ao público no feriado de Independência

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) informa que a Casa da Saúde não terá atendimento ao público na quinta-feira (7) e sexta-feira (8) devido ao feriado nacional do Dia da Independência do Brasil e ponto facultativo.

Assim, a secretaria orienta a população a fazer a retirada de medicamento até a próxima quarta-feira (6). O ponto facultativo e feriado foram estabelecidos pelo Governo do Estado por meio de decreto.

A Casa da Saúde retorna com o atendimento normal na segunda-feira (11).

Serviço

A Casa da Saúde fornece medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e de ação judicial.

Para renovação das solicitações e dispensação de medicamentos o horário de atendimento é das 7 horas às 16 horas, com entregas de senha para o atendimento das 7 horas às 15h30.

Para atendimento de protocolo (primeiro cadastro) as senhas são distribuídas das 7 horas às 10 horas e das 13 horas às 15 horas. O Setor de Ação Judicial tem atendimento das 7 horas às 13 horas.

A Casa da Saúde está localizada a rua onze de outubro, nº 220 – Bairro Cabreúva, na antiga Escola Estadual Riachuelo, em Campo Grande.

Com informações do Governo de Mato Grosso do Sul.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram