Carreta do Hospital de Amor volta ao Rede Solidária para realização de mamografia

Hospital de Amor de Barretos está novamente no Programa Rede Solidária II, no bairro Jardim Noroeste, para realizar exames de mamografia gratuitos. O atendimento prossegue até quarta-feira (04).

“Agora com tudo restabelecido as mulheres que estavam agendadas devem entrar em contato com o programa para reagendar seu exame, e quem tem interesse e não fez o cadastro pode vir aqui no Rede Solidária II e fazer sua inscrição e já realizar o exame, há vagas disponíveis”, informa Marivânia Delmondes, assistente social da unidade II do Rede.

Para ser atendida pela carreta e também no Hospital de Amor não é necessário pedido ou indicação médica, basta agendar previamente os exames. Após o resultado, as pacientes são encaminhadas para iniciar o tratamento, se necessário, na própria unidade.

Mais informações entre em contato com Rede Solidária pelo telefone (67) 3308-3041, ou na sede do Programa na Rua da Conquista 649, bairro Jardim Noroeste.