Campo Grande soma 10 casos da nova gripe H3N2

O evento de habilitação de leitos de 20 leitos psiquiátricos, na Santa Casa, trouxe a confirmação de que Campo Grande já soma 10 casos da gripe H3N2, nova cepa que vem gerando preocupação em todo país. A confirmação foi feita nesta segunda-feira (27), pela assessoria da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde).

Na Capital, os primeiros casos foram confirmados no dia 16 de dezembro. Até então, segundo a Sesau, um dos pacientes tinha viajado para o Rio de Janeiro, estado que está sofrendo com um surto do vírus.

Os métodos de prevenção ao vírus são os mesmos da COVID-19: higienizar bem as mãos, não compartilhar objetos pessoais, manter distanciamento social e usar máscara.

Uma das preocupações relacionadas com esta cepa é o fato dela “escapar” da proteção oferecida pelas vacinas aplicadas neste ano. Em entrevista ao O Estado Online no dia 16 de dezembro, o infectologista da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), Julio Croda, falou sobre a imunização contra a cepa conhecida como “cepa Darwin”.

“Na ultima campanha de vacinação, as doses contra a gripe não tinham a fórmula capaz de inativar a H3N2, o que nos deixa desprotegidos. Portanto, em março de 2022, creio que a solução estará com a atualização de vacinas que estabilizam esta mutação do vírus”, disse.

Segundo portal Metrópoles, a cepa H3N2 está presente em pelo menos 19 estados. São Paulo e Rio de Janeiro estão sofrendo surto pela cepa.

(Com Eduardo Elias)