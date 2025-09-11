Campo Grande moderniza equipamentos de raio-X na rede de urgência

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde, está promovendo a modernização dos aparelhos de radiologia (raio-X). A substituição dos antigos equipamentos analógicos por versões digitais já está em curso nas unidades de pronto atendimento da Capital. Esse é mais um importante avanço na rede de saúde municipal.

A inovação dos equipamentos, além de representar um salto tecnológico, garante mais agilidade na realização dos exames, maior qualidade nas imagens e mais eficiência no diagnóstico médico. As unidades estão passando por uma transição programada, com períodos temporários de inatividade para instalação dos novos equipamentos, mas com previsão de retomada dos atendimentos a curto prazo de até 7 dias.

Nesta quarta-feira (10), os aparelhos antigos das unidades de urgência e emergência Moreninhas e Leblon foram retirados. A previsão é de que os novos equipamentos digitais estejam em pleno funcionamento já na próxima semana. A modernização segue o cronograma estabelecido com a transição entre as empresas prestadoras de serviço – da Health para a FIDI – ambas contratadas por meio de convênio com a Secretaria de Estado de Saúde.

Confira o cronograma de transição:

02/09 – UPA Santa Mônica, PAI (Pronto Atendimento Infantil) e CRS Tiradentes;

10/09 – UPA Moreninhas e UPA Leblon;

17/09 – UPA Universitário e UPA Coronel Antonino;

Durante esse período de transição, os atendimentos com raio-X estão sendo remanejados conforme a disponibilidade das unidades. Atualmente, estão em funcionamento os equipamentos das unidades Coronel Antonino, Universitário e Centro de Apoio e Diagnóstico Municipal CADIM, em casos de urgência ortopédica.

Nesta quinta-feira, (11), entram em operação os aparelhos digitais da UPA Santa Mônica, somando quatro unidades com o serviço ativo.

Na sexta-feira (12), o PAI (Pronto Atendimento Infantil) também retoma os atendimentos com o novo equipamento digital, totalizando cinco unidades com o serviço de raio-X em pleno funcionamento.

A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde é manter pelo menos cinco unidades operando com raio-X durante todo o processo de modernização. Até o final de setembro, a meta é ter os sete equipamentos completamente renovados e em funcionamento.

A Prefeitura de Campo Grande reforça seu compromisso com a saúde pública de qualidade e destaca que a transição, embora temporária, trará mais agilidade, precisão e conforto aos pacientes atendidos na rede municipal de urgência e emergência.