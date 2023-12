Caminhar mais rápido pode diminuir risco de desenvolver diabetes tipo 2, diz estudo

Um estudo internacional publicado no British Journal of Sports Medicine apontou que andar rápido pode ser um bom método entre adultos contra a diabetes tipo 2. Segundo a pesquisa, aqueles que realizam uma caminhada em maior velocidade, de até 6 quilômetros por hora (km/h), correm um risco quase 40% menor de desenvolver a doença.

O estudo foi baseado na análise de 10 pesquisas anteriores, realizadas entre 1999 e 2022, que avaliaram a relação entre a velocidade da caminhada, medida por testes objetivos cronometrados, e o desenvolvimento de diabetes tipo 2. Um total de 508.121 pacientes adultos dos Estados Unidos, Reino Unido e Japão participaram da pesquisa.

Os pesquisadores concluíram que aqueles que caminhavam em um ritmo médio ou normal (3,2 a 4,8 km/h) apresentaram risco 15% menor de desenvolver diabetes tipo 2, quando comparados àqueles que caminhavam em ritmo fácil ou casual (3,2 km/h). A passada ligeiramente rápida (4,8 a 6,4 km/h) indicou um risco de 24%, enquanto a caminhada rápida teve redução de 39% na chance de desenvolver a doença.

De acordo com os autores do estudo, os resultados diferentes acontecem porque a velocidade de caminhada mais rápida está associada a uma melhor aptidão cardiorrespiratória e força muscular, ambas ligadas ao risco de diabetes. Além disso, a “caminhada a passos largos” é recomendada para perda de peso, o que ajuda a melhorar a sensibilidade à insulina.

Com informações do SBT News.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: