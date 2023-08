Cadastro para lar temporário de animais já está disponivel pela Associação Refúgio dos Bichos em Dourados

A Associação Protetora dos Animais Refúgio dos Bichos, em parceria com a Prefeitura de Dourados, lançou uma campanha voltada para a expansão de lares temporários destinados a animais resgatados. Atuando na cidade há uma década, a entidade busca sensibilizar a comunidade local sobre a importância de acolher animais que foram resgatados de situações adversas.

Atualmente, a Associação Refúgio dos Bichos cuida de cerca de 40 animais, proporcionando-lhes cuidados e carinho enquanto espera por adoção permanente. Com o intuito de ampliar a capacidade de cuidado e proporcionar uma vida mais digna a esses animais, a campanha visa recrutar pessoas dispostas a se tornarem lares temporários para esses animais.

Para se tornar um candidato a lar temporário, o requisito básico é possuir um espaço adequado para receber os animais resgatados e estar disposto a dedicar tempo aos cuidados necessários. Os interessados em colaborar podem se cadastrar junto à Refúgio dos Bichos, onde passarão informações para que a associação possa avaliar qual animal se encaixa melhor de acordo com o espaço e tempo disponível. Não há um limite máximo de animais para cada lar temporário, pois a quantidade varia conforme o espaço e a capacidade de cuidado de cada pessoa.

“Alguns animais requerem menos espaço e atenção, enquanto outros podem necessitar de cuidados mais intensivos, como medicação e curativos”, explica Fabiana Ribeiro Caldara, vice-presidente da associação. Ela ressalta que o objetivo é expandir a rede de apoio aos animais resgatados. “Muitas vezes, algumas pessoas acabam sobrecarregadas devido à falta de lares temporários. Portanto, se alguém estiver disposto a receber um cãozinho ou gatinho, já estará contribuindo muito”, acrescenta.

A Associação Refúgio dos Bichos assume os custos relacionados ao período em que o animal estiver sob os cuidados do lar temporário. “Às vezes, as pessoas se oferecem para ajudar, já possuem outros animais e podem arcar com a alimentação de mais um ou dois. Caso isso não seja possível, a associação se encarrega de cobrir as despesas com alimentação e cuidados veterinários”, explica Fabiana.

Serviço

Os interessados em se candidatar como lares temporários podem entrar em contato com a Refúgio dos Bichos através do perfil oficial @refugiodosbichos no Instagram ou pelo número de celular e WhatsApp 67 99883-0418.

Com informações da Prefeitura de Dourados