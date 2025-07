Beneficiários contam agora com mais uma unidade do Lab Cassems em Campo Grande

Nesta quinta-feira (31), a rede exclusiva de laboratórios da Cassems chega em Dourados

A Unidade Central, localizada na Rua da Paz, 311, é a quarta a entrar em funcionamento na rede de laboratórios da Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul).

Inaugurada no início de junho, a rede laboratorial oferece atendimento exclusivo aos beneficiários do plano e reforça seu compromisso com a saúde dos servidores públicos e seus familiares.

Além da recém-inaugurada Unidade Central, estão disponíveis para atendimento a Unidade Oeste, na Rua Pedro Celestino, 2506, a Unidade Sul, na Rua Carajás, 55, no Jardim Leblon e a Unidade Leste, situada na Rua José Nogueira Vieira, 231, no bairro Tiradentes.

Em breve, os beneficiários que residem na região da saída para Cuiabá também poderão contar com a Unidade Norte, que funcionará na Avenida Mascarenhas de Moraes, 1700, no bairro Monte Castelo.

As unidades do Lab Cassems funcionam de segunda a sexta-feira, das 6h às 17h, e aos sábados, das 6h às 12h. Para mais informações, os beneficiários podem entrar em contato com a Central de Atendimento pelo telefone (67) 3042-8730.

Atendimento exclusivo, moderno e humanizado

O Lab Cassems realiza exames laboratoriais de diferentes complexidades, com o suporte de uma equipe técnica qualificada e equipamentos de última geração. O parque tecnológico da rede conta com o que há de mais moderno em automação para análises clínicas, o que garante mais precisão nos resultados, agilidade nos processos e segurança para o paciente.

Pensando na comodidade dos servidores públicos e seus familiares associados ao plano, a Cassems também oferece serviços como coleta domiciliar mediante agendamento online e acesso a resultados de exames por meio de um site exclusivo. O atendimento pediátrico também recebe atenção especial: as unidades contam com salas temáticas de coleta infantil, Espaço Kids e entrega de certificado de coragem aos pequenos pacientes.

Quem já utilizou os serviços do Lab Cassems reconhece a qualidade do atendimento prestado. É o caso da beneficiária Irides Meneghetti Tietz, que realizou exames na Unidade Sul e destacou a experiência positiva que teve.

“Me senti muito acolhida. Todos os funcionários, tanto da recepção quanto da coleta, foram muito simpáticos e atenciosos. Gostei da rapidez, da organização e já indiquei para toda minha família”, afirma.

Expansão

A Cassems também está expandindo sua rede própria de laboratórios para o interior do estado. E inaugura na quinta-feira, dia 31, a primeira unidade Lab Cassems em Dourados, localizada na Rua Ponta Porã, 2430, na Vila Aurora. E funcionará de segunda a sexta-feira, das 6h às 17h, e aos sábados, das 6h às 12h.

A expansão da rede de laboratórios da Cassems é parte de um projeto estratégico que busca oferecer atendimento humanizado, mais próximo e eficiente aos beneficiários do plano em Mato Grosso do Sul.

Com previsão de novas inaugurações, em Três Lagoas, a Cassems reafirma seu compromisso com a ampliação do acesso à saúde de qualidade para os servidores públicos estaduais.