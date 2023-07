Bebê e adolescente estão entre vítimas recentes da Influenza em MS

Uma criança com menos de um ano de vida e uma adolescente, de 17 anos, estão entre as cinco vítimas de Influenza em Mato Grosso do Sul, confirmadas na semana passada e divulgadas na última semana pela SES (Secretaria de Estado de Saúde).

Conforme o boletim epidemiológico, o bebê do sexo masculino estava em Campo Grande, com óbito registrado no dia 21 de junho com H1N1 e doença neurológica crônica como comorbidade. Já a adolescente, moradora de Naviraí, morreu no dia 20 de junho por Influenza tipo B, sem comorbidade relatada.

Também está entre as vítimas uma moradora de Três Lagoas, 42 anos, diagnosticada com H1N1 doença renal crônica, doença cardiovascular crônica. As demais vítimas são de idoso de 82 anos, com tabagismo como comorbidade e uma idosa de 73 anos, de Ponta Porã, com Influenza tipo B e doença cardiovascular crônica e diabetes mellitus.

Na semana epidemiológica mais recente foram registrados 164 novos casos de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) e 22 pacientes foram diagnosticados com gripe Influenza.

Com isso, o estado chegou a 52 óbitos neste ano, sendo 30 por Influenza H1N1, 20 por Influenza B e duas mortes por Influenza não subtipada. Acesse também: Mais 29 médicos são convocados para suprir demandas das unidades de saúde da Capital