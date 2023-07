Governo aprova Programa Estadual de Sanidade Florestal

O Governo do Estado, por meio da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), aprovou e homologou na terça-feira (26) a criação do Programa Estadual de Sanidade Florestal, por meio da Resolução Semadesc/MS n. 025, de 22 de junho de 2023, publicada no Diário Oficial do Estado.

A iniciativa faz parte do PROFLORESTA (Plano Estadual de Desenvolvimento Sustentável de Florestas Plantadas de Mato Grosso do Sul) e foi apresentada no dia 19 de junho pelo secretário-executivo de Desenvolvimento Sustentável da Semadesc, Rogério Beretta, em reunião com o secretário Jaime Verruck, da Semadesc, com o presidente da Reflore, Junior Ramires e o diretor-executivo da entidade, Dito Mário e com a participação dos diretores-presidentes André Borges (Imasul) e Daniel Ingold (Iagro), além de representantes do setor florestal.

“O objetivo do Programa é promover medidas de controle fitossanitário junto ao setor produtivo. São um conjunto e ações, de curto, médio e longo prazo que vão fortalecer o sistema de produção florestal do estado e reunir ações estratégicas de defesa sanitária vegetal. Para isso, contará com o suporte da pesquisa agrícola e da assistência técnica, focando na prevenção e controle de pragas, doenças e plantas daninhas de interesse econômico”, afirmou o secretário-executivo Rogério Beretta.

De acordo com o secretário Jaime Verruck, “o Programa Estadual de Sanidade Florestal representa um avanço significativo para o setor florestal de Mato Grosso do Sul, buscando promover o desenvolvimento sustentável das florestas plantadas e garantir a saúde das plantações. A iniciativa demonstra o compromisso do governador Eduardo Riedel em proteger e impulsionar o segmento, beneficiando produtores, pesquisadores e toda a cadeia produtiva envolvida”.

“ A Sanidade Florestal é uma coisa importantíssima que o setor se preocupa bastante. Esse Plano vai facilitar bastante os trabalhos que já vêm sendo desenvolvidos pelo setor, pelas empresas da Reflore, mas que agora vão incorporar também a preocupação do Estado. Agora, ele vai amadurecer. E, é um processo que precisa ser passado entre o setor, entre o governo, entre as autoridades competentes do setor”, comentou Junior Ramires.

Dentre os objetivos específicos do programa, destacam-se a promoção de boas práticas no controle de pragas, doenças e plantas daninhas prejudiciais às plantações florestais. Em caso de surtos, serão indicadas medidas e ações para uma tomada de decisão regional, visando a contenção da praga, doença ou planta daninha.

Uma rede de informações será estabelecida para concentrar todas as ocorrências de pragas, doenças e plantas daninhas nas plantações florestais, permitindo um monitoramento mais eficiente. Além disso, será implementado um sistema de alerta fitossanitário, que auxiliará os silvicultores na rápida detecção e monitoramento das principais pragas, doenças e plantas daninhas no estado.

A pesquisa de resistência genética de clones de eucalipto às pragas e doenças será fomentada, visando a identificação de variedades mais resistentes. Também serão sugeridos métodos de controle para pequenos focos, com até 100 hectares, a fim de evitar a disseminação desses problemas em áreas maiores e vizinhas.

Outro enfoque importante do programa é o incentivo ao uso de produtos biológicos seletivos, que são seguros para os inimigos naturais, no controle de pragas, doenças e plantas daninhas. Serão promovidas parcerias público-privadas entre prefeituras municipais, instituições de ensino e pesquisa, associações de produtores e empresas do setor, com o objetivo de gerar e difundir informações e alternativas para o monitoramento e o manejo sustentável das principais pragas, doenças e plantas daninhas.

Leia mais: Governo vai criar polo de Hidrogênio Verde em MS

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.