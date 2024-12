Banco de leite da Santa Casa enfrenta queda nas doações e apela à solidariedade das Mães

Embora dezembro seja um mês de festividades, férias escolares e viagens em família para muitos, é também o período mais crítico para o BLH (Banco de Leite Humano) da Santa Casa, que enfrenta uma queda nas doações. Isabela Tozzi, supervisora do setor, explica que, nesse período, o estoque do banco fica abaixo da metade, com uma redução de até 40% nas doações devido às festas e ao recesso escolar, além das viagens de muitas doadoras. Atualmente, cerca de 20 bebês estão internados e necessitam de leite humano.

A supervisora destaca que toda mãe que amamenta pode ser uma potencial doadora e que é fundamental conscientizar sobre a importância dessa contribuição. O consumo diário de leite humano gira em torno de seis a oito litros, e a média mensal arrecadada é de 150 litros, sendo o ideal que o estoque seja o dobro dessa quantidade. Segundo a Fiocruz, um litro de leite humano pode alimentar até 10 recém-nascidos por dia, e para prematuros, até 1 ml é suficiente para uma alimentação.

Além do leite coletado das mães internadas, o BLH realiza a coleta externa em todos os bairros da capital. Na visita, previamente agendada, a mãe recebe as orientações necessárias para a higienização correta, retirada e armazenamento do líquido.

“Assim que recebemos o leite externo, ele passa pelo processo de pasteurização, que consiste em submeter o leite a uma alta temperatura e depois esfriá-lo rapidamente. Após processado o leite pode ser congelado por até seis meses”, frisa Isabela.

Antes de ser administrado aos bebês, o leite passa por uma análise microbiológica utilizando equipamentos de alta tecnologia. “É um processo bem controlado. Fazemos o cadastro no BLH-BR (Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano). Todos os leites têm lote e número, tudo é muito organizado. Quando recebemos a prescrição médica, fazemos o envase conforme solicitado e distribuímos”, explica Isabela.

Para ser uma doadora de leite, a mãe precisa estar com boa saúde, apresentar todos os exames do pré-natal e ter excesso de leite, ou seja, ter leite disponível após amamentar o próprio bebê. Caso a mãe tenha todos os requisitos, a equipe do BLH vai até sua casa e entrega um kit de higiene contendo um frasco, touca e máscara. A equipe ensina o processo de retirada, armazenamento e etiquetagem do leite, e inclui a mãe na rota de coleta. Não é necessário que a doadora se desloque até o banco.

Serviços: Para doar basta ligar para o 3322-4174 ou entrar em contato pelo WhatsApp (67) 98472-5256. Ou se preferir, ir pessoalmente ao Banco de Leite da Santa Casa de Campo Grande, que funciona 24 horas por dia.

Com Informações da Santa Casa de Campo Grande

