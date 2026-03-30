Anvisa suspende venda de agulhas de insulina, fitas de glicose e luvas

Entre os produtos suspensos estão agulhas para canetas de insulina, fitas medidoras de glicose e luvas descartáveis - Foto: Ministério da Saúde

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou na sexta-feira (27), a suspensão de 30 dispositivos médicos comercializados pela Biomolecular Technology Comércio, Importação, Exportação e Distribuição de Materiais Médicos e Laboratoriais Ltda. A medida foi tomada após uma inspeção realizada na empresa ter constatado o descumprimento das Boas Práticas de Fabricação de Dispositivos Médicos, previstas na Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 665/2022.

Entre os itens suspensos, estão agulhas para canetas de insulina, fitas medidoras de glicose, luvas, entre outros.  

Confira os produtos (todos os lotes produzidos a partir de 16/3/2026): 

  • Agulha Descartável para Caneta de Insulina Ok Biotech 
  • Agulha para Caneta de Insulina Ok Biotech  
  • Família de Solução Controle Ok Pro (Ok Pro Control Solution) 
  • Família CZK Hemoscale (Homogeneizadora para Bolsa de Sangue) 
  • Família de Medidor de Glicose Sanguínea Ok Pro 
  • Família de Medidor de Glicose Sanguínea Ok Meter Match Premium II 
  • Família de Solução Controle Ok Biotech  
  • Família de Solução Controle Ok Biotech (uso profissional) 
  • Família de Solução Controle Ok Infinite 
  • Família de Teste de Glicose Sanguínea Ok Meter Match II GDH 
  • Família de Teste de Glicose Sanguínea Ok Meter Match Premium 
  • Família Extrator de Plasma de Sangue Biobase  
  • Família de Teste de Glicose Sanguínea Ok Pro  
  • Família de Teste de Glicose Sanguínea Ok Meter Match Premium II  
  • Família de Solução Controle Ok Meter Match II (L) 
  • Fita Teste para Monitor de Glicose Bioland   
  • Família para Teste de Glicose Sanguínea Ok Infinite 
  • Família para Teste de Glicose Sanguínea Ok Meter Match II  
  • Glicosys Sistema de Gerenciamento de Glicemia (Software) Lanceta Twist Ok Biotech  
  • Lancetador Ok Biotech  
  • Lanceta de Segurança Ok Biotech 
  • Luva Ok Biotech Nitrilo + PVC sem Pó 
  • Luva Nitrílica sem Pó Ok Biotech  
  • Monitor de Glicose Bioland  
  • Medidor de Glicose Sanguínea OK Meter Match II  
  • Medidor de Glicose Sanguínea OK Meter Match Premium  
  • OK Infinite Sistema de Monitoramento de Glicemia Solução Controle Ok Biotech   

Leia a Resolução (RE) 1.167/2026, publicada no DOU (Diário Oficial da União) dessa sexta-feira (27).

 

