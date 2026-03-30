Anvisa suspende venda de agulhas de insulina, fitas de glicose e luvas

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou na sexta-feira (27), a suspensão de 30 dispositivos médicos comercializados pela Biomolecular Technology Comércio, Importação, Exportação e Distribuição de Materiais Médicos e Laboratoriais Ltda. A medida foi tomada após uma inspeção realizada na empresa ter constatado o descumprimento das Boas Práticas de Fabricação de Dispositivos Médicos, previstas na Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 665/2022.
Entre os itens suspensos, estão agulhas para canetas de insulina, fitas medidoras de glicose, luvas, entre outros.
Confira os produtos (todos os lotes produzidos a partir de 16/3/2026):
- Agulha Descartável para Caneta de Insulina Ok Biotech
- Agulha para Caneta de Insulina Ok Biotech
- Família de Solução Controle Ok Pro (Ok Pro Control Solution)
- Família CZK Hemoscale (Homogeneizadora para Bolsa de Sangue)
- Família de Medidor de Glicose Sanguínea Ok Pro
- Família de Medidor de Glicose Sanguínea Ok Meter Match Premium II
- Família de Solução Controle Ok Biotech
- Família de Solução Controle Ok Biotech (uso profissional)
- Família de Solução Controle Ok Infinite
- Família de Teste de Glicose Sanguínea Ok Meter Match II GDH
- Família de Teste de Glicose Sanguínea Ok Meter Match Premium
- Família Extrator de Plasma de Sangue Biobase
- Família de Teste de Glicose Sanguínea Ok Pro
- Família de Teste de Glicose Sanguínea Ok Meter Match Premium II
- Família de Solução Controle Ok Meter Match II (L)
- Fita Teste para Monitor de Glicose Bioland
- Família para Teste de Glicose Sanguínea Ok Infinite
- Família para Teste de Glicose Sanguínea Ok Meter Match II
- Glicosys Sistema de Gerenciamento de Glicemia (Software) Lanceta Twist Ok Biotech
- Lancetador Ok Biotech
- Lanceta de Segurança Ok Biotech
- Luva Ok Biotech Nitrilo + PVC sem Pó
- Luva Nitrílica sem Pó Ok Biotech
- Monitor de Glicose Bioland
- Medidor de Glicose Sanguínea OK Meter Match II
- Medidor de Glicose Sanguínea OK Meter Match Premium
- OK Infinite Sistema de Monitoramento de Glicemia Solução Controle Ok Biotech
Leia a Resolução (RE) 1.167/2026, publicada no DOU (Diário Oficial da União) dessa sexta-feira (27).