Anvisa proíbe venda de medidores de glicose sem agulha anunciados em redes sociais

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu nessa quarta-feira (3) a comercialização, distribuição, fabricação, importação, manipulação, propaganda e uso de dispositivos que prometem medir níveis de glicose sem a necessidade de agulha.

Os produtos em questão são o Anel para Acupressão Glucomax, além de versões chamadas Glicomax, Glucomax e Glucomax Pro. A decisão foi publicada após a constatação de que nenhum deles possui registro sanitário nem comprovação científica de eficácia.

Segundo a agência, esses dispositivos vêm sendo anunciados em sites de compras online e redes sociais como Instagram, Facebook e TikTok, com propagandas enganosas que utilizam imagens de pessoas famosas para atrair consumidores.

De acordo com a Anvisa, produtos sem registro ou regularização não oferecem garantias de qualidade, segurança e eficácia, o que pode gerar riscos graves à saúde, especialmente em pacientes com diabetes que dependem de medições confiáveis para o controle da doença.

A promessa dos dispositivos era medir, de forma indolor, níveis de glicose, oxigênio e até atividade cardíaca apenas com o uso de um anel, sem necessidade de furar o dedo para coleta de sangue. Contudo, não há base científica que comprove a funcionalidade.

A Anvisa reforça que consumidores devem evitar o uso desses equipamentos e desconfiar de anúncios que ofereçam soluções médicas sem respaldo técnico ou autorização.

Denúncias sobre produtos irregulares podem ser feitas por meio da Ouvidoria da Anvisa ou pela Central de Atendimento 0800 642 9782.

