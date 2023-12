Anvisa aprova registro de primeira vacina para bronquiolite

A Agência Anvisa aprovou, nesta segunda-feira (04), o registro da primeira vacina registrada no Brasil contra o vírus sincicial respiratório (VSR), principal vírus causador de bronquiolite. A vacina Arexvy, da empresa GlaxoSmith Kline, é indicada para prevenção da doença do trato respiratório inferior causada pelo VSR. A vacina foi aprovada para uso em adultos com 60 anos de idade ou mais e será aplicada de forma intramuscular, em dose única.

A tecnologia utilizada para a vacina é de proteína recombinante. Nesse caso, uma substância semelhante à presente na superfície do vírus é fabricada na indústria e utilizada para estimular a geração de anticorpos, responsáveis pela imunidade.

O pedido de registro do medicamento foi enquadrado como prioritário, nos termos da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 204/2017, por se tratar de condição séria debilitante. Além disso, é uma doença de grande impacto público, principalmente pela faixa etária atingida, que possui grande índice de hospitalizações causadas por infecção pelo VSR.

Com informações do SBT News.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: