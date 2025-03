Anvisa aprova primeira insulina de aplicação semanal para diabetes tipos 1 e 2

Novo medicamento promete simplificar o tratamento e melhorar a adesão dos pacientes

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou a primeira insulina de aplicação semanal para o tratamento de diabetes tipos 1 e 2 no Brasil. Desenvolvida pela farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk, a insulina basal icodeca, comercialmente conhecida como Awiqli, permite que pacientes substituam as tradicionais injeções diárias por uma única aplicação semanal.

A aprovação baseou-se em estudos clínicos que demonstraram a eficácia do medicamento no controle dos níveis de glicose, alcançando resultados comparáveis às insulinas basais de uso diário. Com a introdução da Awiqli, pacientes que antes necessitavam de 365 injeções anuais poderão reduzir esse número para 52, simplificando o manejo da doença e potencialmente melhorando a adesão ao tratamento.

Antes da aprovação no Brasil, a insulina icodeca já havia sido autorizada por agências reguladoras de países como Austrália, Suíça, Alemanha, Japão e Canadá para o tratamento de adultos com diabetes tipos 1 e 2. Na China, a aprovação abrangeu apenas o diabetes tipo 2.

A Novo Nordisk informou que, embora a aprovação pela Anvisa já tenha sido concedida, ainda não há data prevista para o lançamento do produto no mercado brasileiro. A empresa ressaltou que todos os medicamentos devem ser vendidos sob prescrição médica e que o tratamento deve ser sempre indicado e acompanhado por um profissional de saúde habilitado.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram