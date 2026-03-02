Ação na Praça Ary Coelho oferece exames gratuitos no Dia Mundial do Rim

Atendimentos acontecem em 12 de março, em Campo Grande, com foco na prevenção da doença renal crônica

A ABREC MS (Associação Beneficente dos Renais Crônicos de Mato Grosso do Sul) realiza no dia 12 de março uma mobilização gratuita de saúde em alusão ao Dia Mundial do Rim 2026. A ação será na Praça Ary Coelho, no centro de Campo Grande, das 8h às 15h.

A iniciativa integra a campanha nacional coordenada pela SBN (Sociedade Brasileira de Nefrologia), FENAPAR (Federação Nacional das Associações de Pacientes Renais e Transplantados) e ABCDT (Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplante). O objetivo é alertar a população sobre a prevenção e o diagnóstico precoce da doença renal crônica, que pode evoluir sem sintomas nas fases iniciais.

Durante o evento, a população poderá realizar gratuitamente aferição de pressão arterial, teste de glicemia, cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC) com nutricionistas, exame de creatinina — que avalia a função dos rins — e teste de retinopatia voltado a pessoas com hipertensão ou diabetes. Também haverá orientações com profissionais de saúde sobre hábitos saudáveis e fatores de risco.

Para o atendimento, é necessário apresentar CPF, documento pessoal e telefone para contato.

Com o tema “Cuidar de Pessoas e Proteger o Planeta”, o Dia Mundial do Rim 2026 reforça a importância da equidade no acesso ao diagnóstico e ao tratamento. Dados apresentados pela organização apontam que cerca de 50 mil brasileiros com doença renal crônica morrem todos os anos antes de iniciar o tratamento adequado.

Em todo o país, a mobilização deve alcançar mais de 1.200 cidades, com ações em espaços públicos, campanhas educativas, iluminação de prédios e envolvimento de profissionais da saúde e gestores públicos.

