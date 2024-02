A partir desta sexta, Capital terá 56 unidades com vacinação contra dengue

A campanha de vacinação contra a dengue, que disponibiliza vacina para crianças entre 10 e 11 anos, iniciada no último domingo (11), está, gradativamente, sendo disponibilizada para todas as regiões de Campo Grande. O esquema vacinal conta com duas doses do imunizante, que devem ser aplicadas com intervalo de três meses.

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) expandiu os pontos de vacinação e, a partir desta sexta-feira (16), a vacina Qdenga, imunizante contra a dengue, estará disponível em 56 unidades de saúde da Capital.

No início da campanha, a vacinação foi feita em regiões onde os índices de confirmação ou suspeita da doença estavam mais elevados, mas durante a semana, o imunizante foi disponibilizado para as demais regiões da cidade.

Mato Grosso do Sul recebeu 69.570 doses do imunizante, sendo 24.639 doses, para Campo Grande. Para esta primeira etapa, a expectativa é vacinar 90% do público alvo, cerca de 28 mil crianças. Conforme o laboratório for produzindo mais doses, a vacinação será estendida para outras faixas etárias.

Confira em quais unidades a vacina está disponível:

7h15 às 10h45 e de 13h às 16h45

Centro

– UBS 26 de Agosto

– USF Vila Carvalho

– USF Vila Corumbá

Anhanduizinho

– UBS Dona Neta

– USF Alves Pereira

– USF Cohab

– USF Mário Covas

– USF Paulo Coelho Machado

– USF Macaúbas

– C.F Iracy Coelho

– USF Aero Rancho IV

– USF Aero Rancho Granja

– USF Parque do Sol

– USF Dom Antônio Barbosa

– USF Botafogo

– USF Nova Esperança

Bandeira

– USF Universitário

– USF Itamaracá

– USF Três Barras

– USF Tiradentes

– USF MAPE

– USF Cidade Morena

– USF Moreninha

– USF Cristo Redentor

– USF Arnaldo Estevão de Figueiredo

– USF Vila Carlota

Imbirussu

– USF Zé Pereira

– USF Silvia Regina

– UBS Popular

– USF Aero Itália

– USF Ana Maria do Couto

– USF Serradinho

– UBS Lar do Trabalhador

– USF Albino Coimbra

– USF Sírio Libanês

– USF Indubrasil

Lagoa

– USF Bonança

– USF Buriti

– USF São Conrado

– USF Tarumã

– USF Vila Fernanda

– USF Antártica

– USF Batistão

– USF Coophavilla II

– USF Santa Emília

Prosa

– USF Noroeste

– USF Marabá

– USF Mata do Jacinto

– UBS Nova Bahia

– USF Estrela Dalva

Segredo

– UBS Cel. Antonino

– C.F Nova Lima

– USF São Francisco

– USF J.D Presidente

– USF Estrela do Sul

– USF Vida Nova

